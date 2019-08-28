Президенты России и Турции продемонстрировали согласие

Россия и Турция наметили план борьбы с террористами в Идлибе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако из публичных заявлений президента Турции этого совсем не следовало. Впрочем, несмотря на «чувствительность» темы Идлиба, ставшей причиной внепланового визита президента господина Эрдогана в Россию, два президента всячески демонстрировали прочность двусторонних отношений.

«Вопросы чувствительного характера» — так Владимир Путин охарактеризовал во вторник региональную повестку российско-турецких переговоров. Речь, в первую очередь, шла о ситуации в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии. Она обострилась после того, как сирийские войска на прошлой неделе вернули под свой контроль город Хан-Шейхун и продолжили продвижение внутрь зоны деэскалации Идлиб в направлении Маарет-Нааман. Оба населенных пункта, находящихся друг от друга на расстоянии около 25 км, расположены на стратегической трассе М5, которая соединяет Алеппо и Дамаск. В результате операции один из наблюдательных пунктов турецкой армии оказался на территории, подконтрольной президенту Сирии Башару Асаду. Еще один КПП подвергся обстрелу сирийской артиллерии — как и турецкая военная колонна, которая попыталась прорваться к отрезанному наблюдательному пункту. Турция неоднократно просила Москву оказать давление на Дамаск, а в арабской прессе все чаще стали появляться спекуляции на тему возможного прямого столкновения между сирийскими и турецкими военными, а также вмешательства в противостояние российских сил. Однако во вторник на переговорах в Жуковском президенты Турции и России демонстрировали прочность союза. Как подчеркнул президент Эрдоган, Москва и Анкара «хорошо относятся к чувствительным друг для друга вопросам».

Напомним, что в сентябре прошлого года Анкара и Москва подписали Меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. На тот момент российско-турецкие договоренности предотвратили масштабную военную операцию в Идлибе — последней зоне деэскалации в Сирии, которая осталась вне контроля проправительственных сил. Однако Москва еще тогда дала понять, что соглашение не распространяется на террористов. За минувший год расклад сил в Идлибе кардинально изменился. Теперь большую часть его территории контролирует террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). Отряды вооруженной сирийской оппозиции не стали вступать в противостояние с ХТШ, понимая, что расклад сил не в их пользу. Более того, во время начавшегося наступления сирийской армии отряды оппозиции были вынуждены на определенных этапах объединяться с ХТШ против проправительственных сил.

Сейчас главный вопрос — где будут остановлены сирийские войска.

Дамаск неоднократно выражал желание вернуть под свой контроль всю территорию Сирии. Однако Москве важно сохранить стратегический союз с Анкарой. Без этого, в частности, невозможно решать вопросы, связанные с политическим урегулированием в Сирии, так как вооруженная оппозиция во многом зависит от Турции. В связи с этим в арабских СМИ обсуждаются различные варианты возможного компромисса между Москвой и Анкарой. В частности, речь идет об обмене свободного передвижения по трассам М5 и М4, что означает переход под контроль Дамаска значительной территории Идлиба, на согласие Москвы с планами Турции по созданию буферной зоны на севере Сирии.

«Создание зоны безопасности для Турции на ее южных границах будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии»,— заявил во вторник Владимир Путин.





Это прозвучало неожиданно на фоне позиции Дамаска, который считает планы Анкары по созданию буферной зоны оккупацией. Впрочем, еще в январе в ходе российско-турецких переговоров Владимир Путин предложил компромисс между Анкарой и Дамаском на основе Аданского соглашения 1998 года. На основе этого документа в Москве были готовы согласиться на создании буферной зоны глубиной около 5 км. Кроме того, российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что контролировать зону с сирийской стороны должны силы Башара Асада. И возможно, именно на этой позиции и осталась Москва. Однако у Турции свое видение ситуации.

Основные переговоры о создании зоны Анкара вела с Вашингтоном, добиваясь от США прекращения поддержки курдских вооруженных формирований. В Турции утверждают, что президент США Дональд Трамп согласился на создание 20-мильной зоны (около 32 км), хотя первоначально Вашингтон был готов говорить о примерно в два раза меньшей территории. В США это не комментируют. Известно лишь, что турецкие и американские военные договорились о создании Центра совместных операций на севере Сирии. Но Анкара недовольна тем, как продвигается реализация договоренностей. Москва в этот вопрос не вмешивается и турецкие планы публично не критикует, что было особенно заметно на пресс-конференции в Жуковском. Более того, президент Путин декларировал полное понимание проблем Анкары.

Со своей стороны, турецкий лидер ничего не сказал о действиях российских военных в Идлибе, традиционно обрушив весь свой гнев на власти Сирии, «которые бомбят гражданское население под предлогом борьбы с терроризмом».

У Москвы на этот счет другая точка зрения, о чем напомнил уже президент Путин, возложив всю ответственность за нарушение спокойствия в Идлибе на террористов. По словам президента РФ, в ходе российско-турецких переговоров были намечены «дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и как следствие в Сирии в целом». Впрочем, в подробности он вдаваться не стал.

А господину Эрдогану и вовсе не с руки было комментировать эту тему, с учетом того, что буквально за несколько часов до его приезда в Россию отряды опекаемой Турцией вооруженной оппозиции атаковали проправительственные силы в районе Хан-Шейхуна, а сирийская авиация в то же время вела бои с протурецкими силами в Маарет-Нааман.

Марианна Беленькая