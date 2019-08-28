Водительские штрафы рвут с бумагой

Водительские штрафы можно будет обжаловать онлайн уже в 2020 году: новый суперсервис, прототип которого 27 августа представила Минкомсвязь, будет доступен для 90 млн пользователей портала госуслуг. Для запуска новой услуги понадобятся изменения в КоАП. Эксперты и депутаты идею концептуально поддержали, но отметили, что от всех проблем автовладельцев нововведение не избавит.

В Минкомсвязи показали прототипы новых суперсервисов (госуслуг), доступных пользователям портала госуслуг. В их числе сервис по электронному обжалованию штрафов за нарушение ПДД. Сегодня, напомним, для отмены штрафного постановления водителю необходимо подать (лично или заказным письмом) заявление в ГИБДД. В 2018 году Верховный суд подтвердил, что электронная подпись использоваться для таких случаев не может. Депутаты и правозащитники давно предлагают перейти на электронное обжалование, указывая, что число штрафов с развитием систем фотовидеофиксации растет (в 2018 году из 129 млн постановлений ГИБДД 105 млн вынесено с помощью камер), растет и число желающих их обжаловать.

Для использования нового сервиса гражданин должен сначала дать согласие на получение «писем счастья» в электронном виде, следует из презентации Минкомсвязи. Сервис предложит выбрать причину обжалования, например, неправильно распознанный номер. Затем к заявлению нужно прикрепить документы (сканы), например, договор купли-продажи на машину. Если штраф ранее был уплачен, можно подать заявление о возврате средств на банковскую карту. В 2019 году суперсервис будет тестироваться (без участия граждан), по данным “Ъ”, в Тульской области и Карачаево-Черкесии. В 2020 году госуслуга будет доступна всем россиянам, рассчитывают в правительстве. В связи с этим понадобятся изменения в КоАП, законопроект уже готовится, поясняет знакомый с ситуацией источник “Ъ”, в кодексе запишут возможность подачи жалобы в электронном виде. В 2022 году через портал можно будет обжаловать и региональные штрафы. Речь идет, к примеру, о постановлении «Администратора московского парковочного пространства» и Московской административной дорожной инспекции. Сегодня такая возможность предоставлена пользователям сервисов правительства Москвы.

По данным ГИБДД, в 2018 году граждане подали 675 тыс. жалоб на постановления с камер, 457 тыс. из них было удовлетворено. На портале госуслуг зарегистрировано более 90 млн человек, это 60% населения страны.

Суперсервисами, напомним, в правительстве называют новые виды госуслуг, для получения которых от гражданина требуются минимальные усилия без использования бумажных документов и личной явки в госучреждения. Нацпроектом «Цифровая экономика» предусмотрен запуск 25 суперсервисов. Один из них — электронное оформление мелких аварий европротоколом — презентован в июле. Минкомсвязь показала также прототип суперсервиса «Подача заявления в правоохранительные органы» (заработает в 2020–2022 годах). Речь идет о случаях, когда гражданин хочет заявить в полицию о преступлении, например, о смерти человека, причинении вреда здоровью, жестоком обращении с животным. К заявлению можно приложить фото, описание происшествия. Портал автоматически определит, в какой орган будут направлены материалы. С помощью суперсервиса «Правосудие онлайн» (будет доступен в 2022–2024 годах) можно будет направить электронный иск в суд, составив его с помощью «интерактивного помощника», получить доступ ко всем документам по делу и участвовать в судебном заседании по видеосвязи.

Возможность электронного обжалования штрафов первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков назвал «прорывом в отношениях между автовладельцем и государством». «Вопрос в том, насколько услуга будет корректно работать,— отмечает он.— В Москве, к примеру, уже есть электронный сервис по оформлению пропусков для проезда в центр города. Водители на него жалуются, пользоваться им сложно. С электронным обжалованием такого быть не должно». Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько назвал инициативу Минкомсвязи «правильной и давно назревшей». «Упрощенный способ обжалования подойдет только для оспаривания случаев, когда штраф вынесен за явно несуществующее нарушение, когда, к примеру, ошиблась камера,— говорит он.— При необходимости истребования дополнительных документов, допроса свидетелей, предъявления оригиналов документов он не поможет». Эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева отмечает, что анонсированный сервис по обжалованию штрафов уже существует: через сайт ГИБДД можно направить скан-копии жалоб с подписью на постановление. «Это не полноценное электронное обжалование, а просто еще один канал подачи жалобы,— говорит она.— Для граждан, которые уже умеют пользоваться сайтом ГИБДД, мало что изменится. А вот инспекторам работать станет проще».

Иван Буранов