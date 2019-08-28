Бензин устал дешеветь

Биржевые цены на топливо, которые медленно снижались с конца мая, вновь начали расти, прибавив около 6% с середины месяца. По мнению экспертов, повышение цен в преддверии осенних ремонтов на НПЗ было ожидаемым и под давлением высоких экспортных цен бензин в опте может подорожать еще на 1,5 тыс. руб. за тонну. Однако аналитики полагают, что влияние на розничные цены будет минимальным и те продолжат расти в пределах инфляции.

Цены на топливо на бирже перешли к росту в середине августа. По данным СПбМТСБ, АИ-92 27 августа подорожал на 2,4%, до 45,6 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — до 47,6 тыс. руб. за тонну. Стоимость дизтоплива выросла на 1%, до 47 тыс. руб. за тонну. Снижение цены на бензин наблюдалось с мая, в августе оно сменилось ростом. Однако резким этот рост пока назвать нельзя, нынешние цены на топливо на 3,5–4 тыс. руб. ниже майских максимальных значений.

В ФАС считают, что на цены повлияло снижение предложения на рынке, связанное с предстоящими в сентябре плановыми ремонтами на трех НПЗ «Роснефти» (в Самаре, Уфе и Ангарске) и на Омском НПЗ «Газпром нефти».

Как говорил глава управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин «Интерфаксу», объемы продаж на бирже в последние торговые сессии снизились лишь на 5–6 тыс. тонн, но «если сравнивать с прошлым годом, пока суточные значения продажи бензинов на бирже выше прошлогодних почти на 5 тыс. тонн».

Биржевые цены пока практически не оказывают влияния на стоимость топлива на заправках, которая росла в августе (см. “Ъ” от 6 августа). Если розничные цены на топливо и будут расти, то точно не выше инфляции, полагает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Крупные нефтекомпании до июля выполняли согласованные с правительством условия заморозки розничных цен, повышая их в пределах инфляции. Хотя с 1 июля такие соглашения отменены, компании все равно пообещали правительству не повышать цены быстрее инфляции.

По мнению Сергея Ежова из Vygon Consulting, даже после роста на 6% по сравнению с началом прошлой недели уровень биржевых цен на автобензин остается достаточно низким.

По данным СПбМТСБ, индекс цен АИ-92 в европейской части РФ составил 46,1 тыс. руб. за тонну, что на 7,5 тыс. руб. ниже цены равнодоходности с экспортом (53,6 тыс. руб. за тонну), замечает он. Господин Ежов полагает, что рост биржевых цен носит восстановительный характер: «В течение первых трех недель июля биржевые цены превышали уровень 46 тыс. руб. за тонну, затем из-за превышения предложения над спросом цены снизились до 43 тыс. руб. за тонну. Сейчас вернулись на прежний уровень».

Эксперт считает, что розничным ценам ничего не угрожает, их рост не превысит инфляцию. Сейчас уровень биржевых цен гораздо ниже розничных с учетом сбытовых затрат. Но даже если биржевые цены вырастут еще на 10%, до уровня 50,5 тыс. руб. за тонну (что сделает сбыт бензина на АЗС убыточным), компании не будут увеличивать ценники на заправках из-за опасения давления со стороны правительства, говорит Сергей Ежов. При этом, в отличие от прошлого года, рост биржевых цен сдерживается «демпфером», что еще больше защищает розничные цены.

Рост оптовых цен сигнализирует о сокращении сформировавшегося еще в июле избыточного предложения на внутреннем рынке бензина, говорит глава «Петромаркета» Иван Хомутов.

Он отмечает, что, несмотря на этот рост, бензин в опте по-прежнему торгуется с дисконтом относительно экспортной альтернативы и «демпфер» этот дисконт полностью не компенсирует. На 23 августа дисконт внутреннего рынка (после учета «демпфера») для АИ-92 составил 1,4 тыс. руб. на тонну, отметил эксперт, и на такую же величину могут еще вырасти оптовые цены. Однако этому могут помешать действия регулятора, который может заставить компании увеличить предложение на рынке, полагает Иван Хомутов.

Дмитрий Козлов