Цены на топливо отпустили в свободное плавание

В правительстве решили не продлевать соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо, срок которого истек 30 июня. Теперь их уровень должны сдерживать налоговые механизмы. Основной из них — демпфер, но окончательную схему его применения чиновники еще не утвердили.
Вице-премьер Дмитрий Козак на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева со своими заместителями заявил, что не видит необходимости в дальнейшем ручном регулировании розничных цен на топливо. С начала года по конец июня их уровень определяло соглашение, подписанное правительством с крупнейшими нефтекомпаниями. С 1 июля, как пояснил господин Козак, вместо соглашения будут работать налоговые схемы и экономический механизм демпфера. Он предполагает, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники возвращают государству часть сверхприбыли.
Но окончательная схема применения демпфера пока не утверждена. Нефтекомпании часто жаловались, что он не всегда работает корректно.
По словам вице-премьера, правительство РФ в четверг должно одобрить законопроект, корректирующий демпферный механизм, и внести его в Госдуму.
Кроме того, увеличен уровень компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой отсечения с 60% до 70% для бензина и 70% в отношении дизтоплива. Также в законопроект была добавлена часть, предусматривающая предоставление обратного акциза на авиакеросин авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на это топливо будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке. Вице-премьер пояснил, что такой диспаритет возникает, когда цена за баррель нефти превышает $70.
Дмитрий Козак заверил, что рынок топлива в России в целом стабилен и цены растут значительно медленнее инфляции. За первое полугодие 2019 года бензин подорожал на 2,3%, дизельное топливо — на 0,5%. Господин Козак напомнил, что это ниже параметров, закрепленных в соглашении с нефтекомпаниями (1,7% в январе с учетом повышения НДС и не выше прогнозной инфляции с 1 февраля).
В свою очередь, Дмитрий Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения с нефтяниками. «Конечно, экономический механизм регуляции — это хорошо, и то, что будут действовать вот эти сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем. Но если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь, в отсутствие соглашений, можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится»,— заявил премьер.
Премьер Дмитрий Медведев в конце июня неожиданно поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост мог означать срыв соглашений нефтяников с Белым домом, но курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с компаниями нарушений не нашел. С его оценкой согласны опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка, которые подчеркивают, что топливо дорожало в пределах инфляции. Некоторые из них объясняют претензии тем, что правительство готовит почву для продления ценовых договоренностей с нефтяниками, которого компании хотели бы избежать.
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