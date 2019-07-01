Цены на топливо отпустили в свободное плавание Их больше не будут регулировать в ручном режиме

В правительстве решили не продлевать соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо, срок которого истек 30 июня. Теперь их уровень должны сдерживать налоговые механизмы. Основной из них — демпфер, но окончательную схему его применения чиновники еще не утвердили.

Вице-премьер Дмитрий Козак на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева со своими заместителями заявил, что не видит необходимости в дальнейшем ручном регулировании розничных цен на топливо. С начала года по конец июня их уровень определяло соглашение, подписанное правительством с крупнейшими нефтекомпаниями. С 1 июля, как пояснил господин Козак, вместо соглашения будут работать налоговые схемы и экономический механизм демпфера. Он предполагает, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники возвращают государству часть сверхприбыли.

Но окончательная схема применения демпфера пока не утверждена. Нефтекомпании часто жаловались, что он не всегда работает корректно.

По словам вице-премьера, правительство РФ в четверг должно одобрить законопроект, корректирующий демпферный механизм, и внести его в Госдуму.

Новый вариант предусматривает снижение установленных условных значений средней оптовой цены, которая необходима для контроля ценовой ситуации на рынке и исчисления соответствующего демпфера за бензин с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб., за дизель — с 50 тыс. до 46 тыс. руб.

Кроме того, увеличен уровень компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой отсечения с 60% до 70% для бензина и 70% в отношении дизтоплива. Также в законопроект была добавлена часть, предусматривающая предоставление обратного акциза на авиакеросин авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на это топливо будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке. Вице-премьер пояснил, что такой диспаритет возникает, когда цена за баррель нефти превышает $70.

Дмитрий Козак заверил, что рынок топлива в России в целом стабилен и цены растут значительно медленнее инфляции. За первое полугодие 2019 года бензин подорожал на 2,3%, дизельное топливо — на 0,5%. Господин Козак напомнил, что это ниже параметров, закрепленных в соглашении с нефтекомпаниями (1,7% в январе с учетом повышения НДС и не выше прогнозной инфляции с 1 февраля).

В свою очередь, Дмитрий Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения с нефтяниками. «Конечно, экономический механизм регуляции — это хорошо, и то, что будут действовать вот эти сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем. Но если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь, в отсутствие соглашений, можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится»,— заявил премьер.

Ольга Мордюшенко