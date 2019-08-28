«Газпрому» в Индии грозит строгий пересмотр

Индия рассматривает вопрос о пересмотре долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа. Под угрозой могут оказаться и условия соглашения «Газпрома» с индийской Gail на 2,5 млн тонн, которые последний раз пересматривались в начале 2018 года. Многие покупатели СПГ задумываются об изменении долгосрочных контрактов, поскольку цены по ним, привязанные к нефти, уже вдвое выше, чем на спотовом рынке.

Индийский газовый рынок должен быть взаимосвязан с доминирующими трендами на глобальных рынках, заявил министр энергетики страны Дхармендра Прадхан, чьи слова передает Platts. Он отметил, что Индия рассматривает возможность пересмотра существующих долгосрочных контрактов на покупку СПГ и сейчас ждет момента для этого, поскольку индийские компании относительно недавно уже пересматривали их. Условия контрактов на поставку СПГ запрещают изменять их слишком часто, обычно с момента начала предыдущих переговоров должно пройти не менее пяти лет.

Основными импортерами СПГ в Индию выступают госкомпании Petronet и Gail. У первой есть 24-летний контракт (истекает в 2028 году) на покупку СПГ из Катара на 5 млн тонн в год и 20-летний (истекает в 2029 году) — на 2,5 млн тонн. Кроме того, Petronet до 2036 года собирается закупать 1,44 млн тонн СПГ в Австралии с проекта Barrow Island у Exxon. У Gail есть два 20-летних контракта на покупку 1 млн тонн и 3,5 млн тонн (истекают в 2038 году) с американских СПГ-проектов Cove Point и Sabine Pass.

Еще у Gail есть контракт до 2041 года с «Газпромом» на 2,5 млн тонн. Он уже пересматривался в начале 2018 года по инициативе Gail, которая добивалась снижения цены (привязана к нефти JCC с коэффициентом 13,7%) и объемов поставок. Тогда источники “Ъ” сообщали о продлении срока контракта с 20 до 23 лет за счет уменьшения объемов поставок в 2018–2019 годах. Кроме того, была незначительно снижена цена. Пойти на существенные уступки по цене «Газпром» не мог, поскольку он продает Gail газ, который сам покупает у проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».

По словам источников “Ъ”, формула цены в контракте с «Ямал СПГ» основана на коэффициенте 13,2% к Brent, при этом «Газпром» получает СПГ в бельгийском Зеебрюгге и еще должен доставить его в терминал Dabhol на юго-западе Индии.

Gail начала переговоры с «Газпромом» в рамках предыдущего пересмотра летом 2016 года и, вероятно, получит право начать новые переговоры не ранее 2020 года. Собеседники “Ъ”, близкие в «Газпрому», говорят, что пока этот вопрос не поднимался. Источники “Ъ” в отрасли говорят, что проблемы Gail связаны не столько с ценой, сколько с объемами,— трубопроводная инфраструктура в Индии строится медленнее, чем ожидалось.

Индийские импортеры — не единственные азиатские потребители, кто задумывается о пересмотре контрактов. Так, Osaka Gas в этом году стала первым в истории японским покупателем СПГ, который подал иск в арбитраж к своему поставщику (Exxon). Причина в резком расхождении между ценами по долгосрочным контрактам, которые в Азии почти все привязаны к нефти, и ценами на спотовом рынке. Так, например, при среднем по отрасли коэффициенте нефтяной привязки в долгосрочных контрактах в 13,5% стоимость СПГ составляет около $8,1 за MBTU ($290 за 1 тыс. кубометров), тогда как спотовые партии в Северо-Восточной Азии на октябрь торгуются, по данным Platts, по $4,4 MBTU ($157 за 1 тыс. кубометров).

Gail — один из самых успешных переговорщиков в последние годы, компания смогла договориться о пересмотре контракта как с «Газпромом», так и с американцами, говорит Мария Белова из Vygon Consulting. По ее мнению, азиатские покупатели внимательно следили за опытом массового пересмотра контрактов в Европе, который в целом оказался положительным для потребителей. Поэтому переход как минимум на более гибкие условия в долгосрочных контрактах — неизбежный процесс, считает аналитик, который, скорее всего, сократит маржу поставщиков.

Юрий Барсуков