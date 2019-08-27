Чиновник Минобороны сдал себя и начальника Вынесен приговор по делу о взятках в оборонном ведомстве

Хамовнический райсуд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ полковника в отставке Юрия Ефимова. Суд, рассмотрев его дело в особом порядке, признал его виновным в получении взяток. В зале суда господин Ефимов был взят под стражу.

Бывший начальник 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов был задержан оперативниками ФСБ в 2018 году благодаря показаниям находившегося под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельца расположенной в Санкт-Петербурге ООО «НПП "Адвент"» Николая Спасского. Из показаний подследственного следовало, что за согласование всех вопросов, связанных с поставкой для нужд Минобороны систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности господин Ефимов потребовал от НПП «Адвент» откат в размере 2 млн руб. Правдивость утверждений предпринимателя чекисты решили проверить на деле. Ради оперативного эксперимента господину Спасскому изменили меру пресечения со стражи на домашний арест. А затем вместе с оперативниками господин Спасский отправился в Москву на встречу с аудитором, о которой заранее договорился по телефону. В одном из ресторанов, расположенных на Комсомольском проспекте в Москве, господин Ефимов был задержан оперативниками с поличным — при получении помеченных спецсоставом денег.

Сначала, после возбуждения 517-м военным следственным отделом СКР уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) задержанный утверждал, что его задержание — спланированная провокация, однако вскоре он стал активно сотрудничать со следствием.

Как и господин Спасский, заключивший с прокуратурой соглашение и давший на него показания, господин Ефимов также заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение и дал показания на своего руководителя — экс-начальника департамента аудита госконтрактов Минобороны Максима Куксина. В отношении него также было возбуждено уголовное дело за получение взятки от Юрия Ефимова.

Из показаний последнего следовало, что господин Куксин неоднократно намекал своему подчиненному, что у него есть кандидаты на должность начальника 2-го отдела, но если тот хочет остаться на своем месте, то «за продвижение по службе и покровительство» должен дать ему 11 млн руб. Что он и сделал. 18 июля 2018 года господин Куксин, не признающий своей вины, был задержан и арестован Савеловским судом Москвы по ходатайству 517-го ВСО СКР.

Давая показания на господина Куксина, господин Ефимов рассчитывал, что это поможет ему выйти из СИЗО, но Мосгорсуд решил, что для освобождения одной сделки недостаточно.

Тогда, в феврале 2019 года, господин Ефимов сообщил следствию, что в коррупционной цепочке может фигурировать депутат Госсовета Татарстана, глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. От него, сообщил Юрий Ефимов, он получил в 2014–2015 годах в общей сложности 65 млн руб.— за согласование контрактов о поставке военному ведомству комплектующих для боевых противодиверсионных катеров «Граченок». Депутат пока утверждает, что взяток господину Ефимову не давал.

Хамовнический суд приговорил Юрия Ефимова к пяти годам колонии общего режима, а также запретил ему в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности на государственной службе. Защита господина Ефимова намерена обжаловать приговор.

Юрий Сенаторов