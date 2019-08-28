Свинокомплекс уйдет в лот

В рамках банкротства ООО «Племзавод “Индустриальный”» имущественный комплекс предприятия в Краснодарском крае выставлен на торги. Покупателям предложат 11 лотов общей стоимостью почти 78 млн руб. Эксперты считают, что предприятие обладает низкой инвестиционной привлекательностью из-за долгого простоя и роста объемов производства свинины в стране.



Имущество компании «Племзавод “Индустриальный”» будет продано на торгах, соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В 11 лотов включены земельные участки площадью около 80 га, свинарники, склады, нежилые помещения, административные здания, участок со столовой, мастерской, складом и водонапорной башней, гидротехнические очистные сооружения и спортивный комплекс. Общая стоимость выставляемого на торги имущества оценивается в 78 млн руб. При этом более 42 млн руб. составляют три последних лота, находящиеся в залоге у московского ООО «Рубеж безопасности» (связано с холдингом «Парус Агро»). Торги назначены на 2 октября, заявки на участие могут быть поданы до 30 сентября.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Племзавод “Индустриальный”» было зарегистрировано в 2006 году в Москве, затем место регистрации менялось на Тимашевск Краснодарского края и Ростов-на-Дону. Компания занималась разведением свиней, площадки предприятия расположены в Тимашевске. Головной компанией является ООО «Агрокомплекс “Тимашевский”», которое было признано банкротом в феврале 2019 года. Сам племзавод признали банкротом в мае 2016 года.

Эксперты полагают, что племзавод вряд ли сможет заинтересовать покупателей. «Цена в абсолютных значениях выглядит невысокой, но предприятие закрылось давно и его нужно восстанавливать. К тому же придется заниматься оформлением разрешительной документации и биобезопасностью площадки, что также означает дополнительные затраты»,— говорит исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По словам эксперта, в целом у предприятия низкая инвестпривлекательность. «Площадка довольно маленькая, а с учетом ситуации на рынке заработать на ней сложно. Тут скорее возможен вариант перепрофилирования, но, опять же, выращивать тот же КРС на таких площадях в промышленных объемах тоже не получится»,— поясняет господин Корнеев. Предложение не сможет заинтересовать и перерабатывающие производства, считает он: «В стране общая недозагруженность такого рода активов, по разным оценкам, составляет 30–40%. Спрос на продукцию мясопереработки оставляет желать лучшего, более-менее в плюсе находятся только крупные компании, такие как “Черкизово” и “Останкино”, которые вложились в продвижение и заняли твердую позицию на рынке»,— заключает Константин Корнеев.

По данным ведущего эксперта по производству мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анны Кудряковой, прирост производства свинины в России с января по июль составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на Кубани, где расположен племзавод, зафиксирован рост на 32%. Из-за этого на продукт не формируется высокий ценник. В среднем цена за полутушу, которая является сырьем для перерабатывающих производств, в августе текущего года ниже на 20% по сравнению с августом прошлого. «В целом сейчас цены вернулись на уровень 2016–2017 годов»,— рассказала она.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, ООО «Племзавод “Индустриальный”» входил в группу компаний, принадлежащих семье Озеровых (глава бизнеса Николай Озеров, его мать Татьяна Озерова, двоюродный брат Виталий Звездин и сестра Валерия Афанасьева) через ООО «Агропрод-Транс». В холдинг помимо племзавода входили ОАО «Медведовский мясокомбинат», ООО «Батуринское» и «Нива» (растениеводство), всего 15 компаний.

С 2009 года холдинг привлекал крупные заемные средства у Сбербанка и Россельхозбанка на модернизацию производства. В 2011 году Сбербанк открыл племзаводу «Индустриальный» кредитную линию на 2,5 млрд руб. В качестве залога выступали активы Медведовского мясокомбината; кроме того, поручителями по кредиту являлись Николай Озеров, его сестра и мать. Средства направлялись на строительство свинокомплекса. В конце 2011 – начале 2012 года на одной из свиноферм Николая Озерова животные заболели АЧС, погибло 40 тыс. голов. В 2015 году на предприятиях семьи Озеровых началось банкротство.

В 2017 году Николая Озерова осудили на восемь лет за хищение кредитных средств Сбербанка и незаконные действия при банкротстве с ущербом на сумму более 3,5 млрд руб. Через год он вышел по УДО, но его тут же снова арестовали сотрудники ФСБ по новому обвинению. Сейчас предприниматель находится в СИЗО.

Кристина Федичкина