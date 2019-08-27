Ярцев не смог победить Оно

Бронза Дениса Ярцева (весовая категория до 73 кг) открыла счет наградам мужской сборной России в личном турнире чемпионата мира в Токио, а заодно стала первой в собственной коллекции 28-летнего челябинца. В ней до сегодняшнего дня самыми ценными были два серебра и бронза чемпионатов мира, завоеванные дзюдоистом в составе команды. Личный успех, ставший закономерным результатом зрелой и качественной борьбы на татами комплекса «Ниппон Будокан», может стать переломным в его спортивной карьере и прологом к медальному для него исходу турнира олимпийского, который пройдет здесь ровно через год. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова — из Токио.

Денису Ярцеву повезло здесь с самого начала. Точно так же, как накануне Наталье Кузютиной, покинувшей Токио с серебром в весе до 52 кг. Соперники по подгруппе достались ему по жребию не самые сильные, да и вдобавок еще и удобные. Зато в полуфинале, до которого опытный дзюдоист добрался легко, он вышел на олимпийского чемпиона японца Сёхэя Оно. Но не стушевался и боролся достойно. Японец поначалу даже растерялся, не понимая, на чем же можно соперника подловить, чтобы бросить. А у того в какой-то момент появилась возможность олимпийского чемпиона подсечь… Однако в конце поединка россиянин, похоже, расслабился и уступил титулованному сопернику.

Тем не менее, если рассматривать схватку в целом, то Денис Ярцев сражался с Сёхэем Оно, ставшим чемпионом мира уже в пятый раз (дважды в команде), зрело и по-мужски.

«Любой спортсмен всегда выходит только побеждать,— подвел черту встрече с Оно россиянин.— Эта наша дуэль была принципиальной, ведь я один из немногих, кто у него выигрывал. Думаю, что Оно об этом помнит, поэтому тоже стремился выиграть. Шансы на победу над ним сегодня у меня были, но все-таки он был посильнее. И все же не скажу, что японец — непобедимый».

В создавшейся ситуации Денис Ярцев, как говорится, закусил удила и схватку за бронзу стремился выиграть во что бы то ни стало. Хотя противостоял ему в ней таджик Бехруз Ходжазода — соперник крайне неудобный и тоже физически очень крепкий.

Теперь, когда вожделенная личная медаль — закономерный результат двадцати лет упорных тренировок талантливого спортсмена — у Ярцева на шее, можно надеяться, что она станет переломной точкой в его карьере.

А еще стимулом к тому, чтобы через год на счастливом для него татами побороться за еще более ценную награду — олимпийскую.

«У меня прежде не было ни одной личной медали с крупных турниров, так что бронза — это только начало,— подтвердил свое намерение остаться в большом спорте Денис Ярцев.— Завтра я забуду о ней и начну готовиться к Олимпийским играм. Впрочем, в сборной в весе до 73 кг серьезная конкуренция, поэтому сегодняшняя награда место в олимпийской команде мне отнюдь не гарантировала».