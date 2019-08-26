Наталья Кузютина совершила прорыв

Серебро обладательницы олимпийской бронзы дзюдоистки Натальи Кузютиной, завоеванное ею в понедельник в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира в Токио, стало не только высшим личным достижением многолетнего лидера отечественной сборной на аналогичных турнирах, но и всего российского женского дзюдо в целом. У самой же спортсменки, чьей соперницей по главному финалу стала японка Юта Абэ, которой для защиты своего прошлогоднего титула потребовалось всего 30 секунд, послевкусие от поединка осталось неприятное. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова с подробностями из Токио.

После беззубых выступлений призеров прошлых чемпионатов мира Роберта Мшвидобадзе (до 60 кг) и Михаила Пуляева (до 66 кг), а также чемпионки Европы Ирины Долговой (до 48 кг), казалось бы, прочно зарекомендовавших себя крепкими бойцами, но остановившихся здесь на далеких подступах к пьедесталу, серебро Натальи Кузютиной заметно подняло настроение всей команде. Однако сама обладательница награды, которой до нее в 1989 году удостаивалась лишь советская дзюдоистка Елена Петрова (до 61 кг), была смущена тем, что борьбы, к которой она готовилась весь последний год, показать в финале не получилось. Ведь ее поединок с теперь уже двукратной чемпионкой мира Ютой Абэ длился всего 30 секунд и завершился чистой победой японки. А то, что свидетелями проигрыша лидера российской команды стали несколько тысяч знатоков дзюдо, заполнивших трибуны знаменитого комплекса «Ниппон Будокан», только усугубило горечь поражения. На здешних татами, к слову, через год пройдет и турнир токийской Олимпиады.

Следует признать, что Наталье Кузютиной повезло с жеребьевкой: ни олимпийской чемпионки из Косово Мейлинды Кельменди, ни объективно сильных японских дзюдоисток, в том числе чемпионки мира Юты Абэ, в ее подгруппе не оказалось. Две первые схватки на чемпионате россиянка провела в высшей степени достойно. Правда, не столько совершала броски сама, сколько тактически переигрывала соперниц и таким образом дошла до полуфинала. В нем Наталье Кузютиной противостояла француженка Амандин Бюшар — удобная соперница, над которой российская дзюдоистка взяла верх броском на оценку «вазари». А вот финал, в котором россиянке противостояла прошлогодняя чемпионка мира Юта Абэ, оказался скомканным.

Кузютина отдавала себе отчет в том, что обыграть японку возможно в случае, если удастся навязать ей нестандартную борьбу. Забрав, к примеру, руку соперницы в косой захват и сбив ее партер... Но на 30-й секунде броском с рукавом через спину японка уложила на татами ее саму.

Справившись с захлестнувшими ее было эмоциями, Наталья Кузютина заявила журналистам, что меньше всего думает о том, что, получив здесь серебро, совершила прорыв в новейшей истории женского дзюдо России. Исход финала, в котором волевая и харизматичная дзюдоистка рассчитывала пусть не победить, но показать красивую борьбу со всеми припасенными для такого случая домашними заготовками, но в котором соперница всего за полминуты одержала чистую победу, ее обескуражил. При этом россиянка несколько раз подчеркнула, что виновата в столь молниеносном проигрыше сама. Дело в том, что после того, как японка нарушила правила и вышла за пределы татами, Кузютина подумала, что поединок будет остановлен. «Я была уверена, что судья даст команду "Мате!" (остановка поединка), потому что по правилам нельзя выходить за ковер и заходить снова,— пояснила она.— Моя ошибка, что остановилась. Надо было продолжать схватку. Я же расстроилась и позволила сопернице провести прямую атаку».