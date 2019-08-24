Дзюдоисты отрепетируют олимпийский турнир

Лично-командный чемпионат мира — главный и принципиально важный с точки зрения предолимпийского отбора старт дзюдоистов — начнется в воскресенье на родине этого вида спорта — в Японии. Этот турнир имеет все шансы стать едва ли не лучшим в плане организации и привлечения зрительской аудитории, а уж по количеству участников он уже побил все предыдущие рекорды, поскольку на татами комплекса «Ниппон Будокан» выйдут более девятисот спортсменов из 152 стран. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова с подробностями из Токио.

Восемь дней, с 25 августа по 1 сентября, в столице Японии претенденты на места в олимпийских сборных оспорят награды и рейтинговые очки в четырнадцати весовых личных категориях (в семи женских и семи мужских), а также в командном турнире с участием смешанных сборных. Чемпионат пройдет в «Ниппон Будокан» — комплексе, построенном в парке Китаномару рядом с императорским дворцом при финансовом пожертвовании самого императора. «Ниппон Будокан» — это центральная организация по продвижению японских боевых искусств (Будо). Соревновательная программа чемпионата мира предполагает ежедневный розыгрыш медалей в одной мужской и в одной женской категории, начиная с легких весов 60 кг и 48 кг соответственно. Победители получат по 2000, серебряные призеры — по 1400, бронзовые — по 1000 баллов, что является самой высокой «ценой» наград дзюдоистов на турнирах «Мировой серии», а также призовые: $26, 15 и 8 тыс. за золото, серебро и бронзу.

Российские мужская и женская команды последний перед чемпионатом мира двухнедельный сбор провели во Владивостоке, откуда спортсмены будут прилетать в Токио каждый непосредственно под свой старт. Оба главных тренера — мужчин Хасанби Таов и женщин Дмитрий Морозов — проверят таким образом, хватило ли времени для акклиматизации с прицелом на Олимпийские игры-2020. Пока же степень подготовленности своих подопечных они синхронно назвали хорошей, а фаворитами предстоящих соревнований признали хозяев — японцев.

Соперниками российских мужчин, которые статистами здесь быть вовсе не намерены и каждый из девятерых участников личных состязаний способен поспорить за медаль, станут дзюдоисты из Южной Кореи, Грузии, Азербайджана и Франции.

В личном мужском турнире выступят:

Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг),

Михаил Пуляев (до 66 кг),

Муса Могушков (до 73 кг),

Денис Ярцев (до 73 кг),

Хасан Халмурзаев (до 81 кг),

Аслан Лаппинагов (до 81 кг),

Нияз Ильясов (до 100 кг),

Арман Адамян (до 100 кг),

Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Дмитрий Морозов анонсировал две-три личных девичьих медали, которые, по его прикидкам, способны завоевать в первую очередь представительницы легких весов — категорий, повышенной, скажем так, надежности: до 48, 52 и 57 кг. Но и в других весах россиянки уже доказали, что могут бороться на высоком уровне.

«На каждом турнире мы делаем шаг вперед,— заявил Дмитрий Морозов.— Надеюсь, и чемпионат мира исключением не станет».

В Токио от России выступят спортсменки:

Ирина Долгова (до 48 кг),

Сабина Гилязова (до 48 кг),

Наталья Кузютина (до 52 кг),

Алеся Кузнецова (до 52 кг),

Дарья Межецкая (до 57 кг),

Анастасия Конкина (до 57 кг),

Дарья Давыдова (до 63 кг),

Александра Бабинцева (до 78 кг),

Антонина Шмелева (до 78 кг).

В командном турнире, который третий год проводится в формате «микст», сборную России усилят:

Евгений Прокопчук,

Руслан Шахбазов,

Михаил Игольников,

Лечи Эдиев,

Хусен Халмурзаев,

Кирилл Денисов,

Ксения Чибисова,

Алена Прокопенко,

Наталья Голомидова,

Мадина Таймазова,

Анна Гущина.

На прошлогоднем чемпионате мира в Баку россияне завоевали три личные награды — «серебро» выиграл Роберт Мшвидобадзе (60 кг), бронзу — Нияз Ильясов (100 кг) и Александра Бабинцева (78 кг). Еще одну «бронзу» получила российская команда и в новой олимпийской дисциплине — турнире среди смешанных сборных.