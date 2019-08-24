Дзюдоисты отрепетируют олимпийский турнир

Лично-командный чемпионат мира — главный и принципиально важный с точки зрения предолимпийского отбора старт дзюдоистов — начнется в воскресенье на родине этого вида спорта — в Японии. Этот турнир имеет все шансы стать едва ли не лучшим в плане организации и привлечения зрительской аудитории, а уж по количеству участников он уже побил все предыдущие рекорды, поскольку на татами комплекса «Ниппон Будокан» выйдут более девятисот спортсменов из 152 стран. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова с подробностями из Токио.
Восемь дней, с 25 августа по 1 сентября, в столице Японии претенденты на места в олимпийских сборных оспорят награды и рейтинговые очки в четырнадцати весовых личных категориях (в семи женских и семи мужских), а также в командном турнире с участием смешанных сборных. Чемпионат пройдет в «Ниппон Будокан» — комплексе, построенном в парке Китаномару рядом с императорским дворцом при финансовом пожертвовании самого императора. «Ниппон Будокан» — это центральная организация по продвижению японских боевых искусств (Будо). Соревновательная программа чемпионата мира предполагает ежедневный розыгрыш медалей в одной мужской и в одной женской категории, начиная с легких весов 60 кг и 48 кг соответственно. Победители получат по 2000, серебряные призеры — по 1400, бронзовые — по 1000 баллов, что является самой высокой «ценой» наград дзюдоистов на турнирах «Мировой серии», а также призовые: $26, 15 и 8 тыс. за золото, серебро и бронзу.
Российские мужская и женская команды последний перед чемпионатом мира двухнедельный сбор провели во Владивостоке, откуда спортсмены будут прилетать в Токио каждый непосредственно под свой старт. Оба главных тренера — мужчин Хасанби Таов и женщин Дмитрий Морозов — проверят таким образом, хватило ли времени для акклиматизации с прицелом на Олимпийские игры-2020. Пока же степень подготовленности своих подопечных они синхронно назвали хорошей, а фаворитами предстоящих соревнований признали хозяев — японцев.
Соперниками российских мужчин, которые статистами здесь быть вовсе не намерены и каждый из девятерых участников личных состязаний способен поспорить за медаль, станут дзюдоисты из Южной Кореи, Грузии, Азербайджана и Франции.
В личном мужском турнире выступят:
Дмитрий Морозов анонсировал две-три личных девичьих медали, которые, по его прикидкам, способны завоевать в первую очередь представительницы легких весов — категорий, повышенной, скажем так, надежности: до 48, 52 и 57 кг. Но и в других весах россиянки уже доказали, что могут бороться на высоком уровне.
«На каждом турнире мы делаем шаг вперед,— заявил Дмитрий Морозов.— Надеюсь, и чемпионат мира исключением не станет».
В Токио от России выступят спортсменки:
В командном турнире, который третий год проводится в формате «микст», сборную России усилят:
На прошлогоднем чемпионате мира в Баку россияне завоевали три личные награды — «серебро» выиграл Роберт Мшвидобадзе (60 кг), бронзу — Нияз Ильясов (100 кг) и Александра Бабинцева (78 кг). Еще одну «бронзу» получила российская команда и в новой олимпийской дисциплине — турнире среди смешанных сборных.
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