25 августа, воскресенье
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Фото: AP

Дзюдоисты отрепетируют олимпийский турнир

В Токио пройдет чемпионат мира

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Лично-командный чемпионат мира — главный и принципиально важный с точки зрения предолимпийского отбора старт дзюдоистов — начнется в воскресенье на родине этого вида спорта — в Японии. Этот турнир имеет все шансы стать едва ли не лучшим в плане организации и привлечения зрительской аудитории, а уж по количеству участников он уже побил все предыдущие рекорды, поскольку на татами комплекса «Ниппон Будокан» выйдут более девятисот спортсменов из 152 стран. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова с подробностями из Токио.


Восемь дней, с 25 августа по 1 сентября, в столице Японии претенденты на места в олимпийских сборных оспорят награды и рейтинговые очки в четырнадцати весовых личных категориях (в семи женских и семи мужских), а также в командном турнире с участием смешанных сборных. Чемпионат пройдет в «Ниппон Будокан» — комплексе, построенном в парке Китаномару рядом с императорским дворцом при финансовом пожертвовании самого императора. «Ниппон Будокан» — это центральная организация по продвижению японских боевых искусств (Будо). Соревновательная программа чемпионата мира предполагает ежедневный розыгрыш медалей в одной мужской и в одной женской категории, начиная с легких весов 60 кг и 48 кг соответственно. Победители получат по 2000, серебряные призеры — по 1400, бронзовые — по 1000 баллов, что является самой высокой «ценой» наград дзюдоистов на турнирах «Мировой серии», а также призовые: $26, 15 и 8 тыс. за золото, серебро и бронзу.

Российские мужская и женская команды последний перед чемпионатом мира двухнедельный сбор провели во Владивостоке, откуда спортсмены будут прилетать в Токио каждый непосредственно под свой старт. Оба главных тренера — мужчин Хасанби Таов и женщин Дмитрий Морозов — проверят таким образом, хватило ли времени для акклиматизации с прицелом на Олимпийские игры-2020. Пока же степень подготовленности своих подопечных они синхронно назвали хорошей, а фаворитами предстоящих соревнований признали хозяев — японцев.

Соперниками российских мужчин, которые статистами здесь быть вовсе не намерены и каждый из девятерых участников личных состязаний способен поспорить за медаль, станут дзюдоисты из Южной Кореи, Грузии, Азербайджана и Франции.

В личном мужском турнире выступят:

  • Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг),
  • Михаил Пуляев (до 66 кг),
  • Муса Могушков (до 73 кг),
  • Денис Ярцев (до 73 кг),
  • Хасан Халмурзаев (до 81 кг),
  • Аслан Лаппинагов (до 81 кг),
  • Нияз Ильясов (до 100 кг),
  • Арман Адамян (до 100 кг),
  • Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Дмитрий Морозов анонсировал две-три личных девичьих медали, которые, по его прикидкам, способны завоевать в первую очередь представительницы легких весов — категорий, повышенной, скажем так, надежности: до 48, 52 и 57 кг. Но и в других весах россиянки уже доказали, что могут бороться на высоком уровне.

«На каждом турнире мы делаем шаг вперед,— заявил Дмитрий Морозов.— Надеюсь, и чемпионат мира исключением не станет».



В Токио от России выступят спортсменки:

  • Ирина Долгова (до 48 кг),
  • Сабина Гилязова (до 48 кг),
  • Наталья Кузютина (до 52 кг),
  • Алеся Кузнецова (до 52 кг),
  • Дарья Межецкая (до 57 кг),
  • Анастасия Конкина (до 57 кг),
  • Дарья Давыдова (до 63 кг),
  • Александра Бабинцева (до 78 кг),
  • Антонина Шмелева (до 78 кг).

В командном турнире, который третий год проводится в формате «микст», сборную России усилят:

  • Евгений Прокопчук,
  • Руслан Шахбазов,
  • Михаил Игольников,
  • Лечи Эдиев,
  • Хусен Халмурзаев,
  • Кирилл Денисов,
  • Ксения Чибисова,
  • Алена Прокопенко,
  • Наталья Голомидова,
  • Мадина Таймазова,
  • Анна Гущина.

На прошлогоднем чемпионате мира в Баку россияне завоевали три личные награды — «серебро» выиграл Роберт Мшвидобадзе (60 кг), бронзу — Нияз Ильясов (100 кг) и Александра Бабинцева (78 кг). Еще одну «бронзу» получила российская команда и в новой олимпийской дисциплине — турнире среди смешанных сборных.

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