Курская фабрика «Конти-рус» планирует нарастить отгрузку до 90 тыс. тонн продукции

Один из крупнейших в РФ производителей кондитерских изделий курское АО «Конти-Рус» (входит в украинскую группу «Конти») планирует по итогам 2019 года выйти на объем отруженной продукции более чем 90 тыс. т. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в самой компании. Таких показателей планируется достичь за счет развития дополнительных линий. В 2018 году объем отгруженной продукции составил 82 тыс. т на сумму 9,9 млрд руб. География продаж компании на сегодня — более 30 стран.

Кондитерская промышленность имеет долю почти 15% в экспортном потенциале в структуре экономики Курской области, и большую часть приходится на долю «Конти-рус», рассказали в пресс-службе «Конти-Рус» со ссылкой на прозвучавшие в ходе недавней встречи врио губернатора региона Романа Старовойта с руководством компании данные. Стороны также обсудили возможность расширения территории предприятия и линейки продукции, впрочем, без уточнения конкретных параметров.

На сегодня, по собственным данным компании, в РФ у группы «Конти» две кондитерские фабрики, оснащенные 22 производственными линиями, а также логистический центр класса «А» на 13,6 тыс. кв. м и 24 тыс. палето-мест. Совокупные мощности «Конти-Рус» составляют 136 тыс. т продукции в год.

О том, как «Конти-Рус» получила право на товарный знак для новогодних подарков, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Деда Мороза поделили соглашением».

Мария Старикова