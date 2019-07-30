Деда Мороза поделили соглашением

Один из крупнейших в РФ производителей кондитерских изделий — курское АО «Конти-Рус» (входит в украинскую группу «Конти») — добился права на товарный знак «Фабрика подарков Деда Мороза», принадлежащий калининградскому ООО «Промаркет». Ранее Роспатент не давал компании зарегистрировать схожий, по мнению ведомства, товарный знак «Подарок Деда Мороза». Согласно мировому соглашению, фабрика сможет производить конфеты под названием «Фабрика подарков Деда Мороза» или схожим, а «Промаркет» сохранит возможность упаковывать продукцию под тем же брендом. Владелец «Промаркета» и автор товарного знака Светлана Прокофьева обвиняет «Конти-Рус» в агрессивных действиях, а в курской компании считают исходный и калининградский товарные знаки несхожими.

На прошлой неделе суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение между «Конти-Рус» и «Промаркетом», которое фактически завершило два разбирательства. В рамках первого курская компания пыталась обязать Роспатент повторно рассмотреть заявление «Конти-Рус» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего «Промаркету». Речь об изображении оттиска печати, на котором изображен Дед Мороз с новогодней елкой в руке и надписью «Фабрика подарков Деда Мороза». Со вторым, схожим иском «Конти-Рус» обращалось непосредственно к калининградской компании.

По утвержденному мировому соглашению «Промаркет» согласился передать права на товарный знак в части наименования кондитерских изделий, но оставил за собой право на маркировку товарным знаком материалов для упаковки. «Промаркет» должен будет зарегистрировать частичное отчуждение прав за вознаграждение в 10 тыс. руб., которые заплатит курская компания. При этом ответчик будет допускать и использование «Конти-Рус» товарного знака в части заказа упаковок и этикеток для изделий. Также «Промаркет» обязуется компенсировать 10 тыс. руб. судебных издержек «Конти-Рус» (требования компаний друг к другу идут в зачет).

Представлявший в суде «Конти-Рус» главный юрисконсульт курской компании Геннадий Иванушко рассказал “Ъ-Черноземье”, что еще в июле 2016 года «Конти-Рус» подавало заявку на регистрацию словесного товарного знака «Подарок Деда Мороза» для кондитерских изделий. Но в декабре 2017 года в регистрации компании было отказано: Роспатент посчитал, что это обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком калининградской компании. «АО "Конти-Рус" придерживается позиции, что обозначения "Подарок Деда Мороза" и “Фабрика подарков Деда Мороза” не сходны между собой до такой степени, что потребитель может перепутать маркированную ими продукцию. Тем более товарный знак “Фабрика подарков Деда Мороза" комбинированный, то есть использовать на этикетках продукции правообладатель может только в виде "штампа" с изображением Деда Мороза с елочкой, то есть в том виде, в каком товарный знак зарегистрирован», — сказал “Ъ-Черноземье” господин Иванушко.

Однако теперь, по его словам, фабрика намерена воспользоваться уже зарегистрированным ранее товарным знаком. После заключения мирового соглашения «в ближайшем будущем на прилавках появятся новогодние подарки, произведенные АО "Конти-Рус" на "Фабрике подарков Деда Мороза"», пояснил господин Иванушко.

Единственный владелец и директор «Промаркета» Светлана Прокофьева сообщила “Ъ-Черноземье”, что именно она «много лет назад» была автором товарного знака. Тогда не исключалось и производство кондитерских изделий под этим брендом, но затем необходимость в регистрации товарного знака на сами изделия отпала. «Сейчас наша компания занимается упаковкой кондитерских изделий в наборы, мы работаем на локальном калининградском рынке. Компания "Конти-Рус" вела себя немножко агрессивно, а я маленький предприниматель и не была готова вести судебные споры, — сказала госпожа Прокофьева. — Меня немного смущает, что крупный производитель не смог придумать новый бренд».

Уступка «Промаркетом» прав на использование товарного знака только в отношении кондитерских изделий и других сладостей не выглядит большой потерей с точки зрения перспектив использования для маркировки упаковки, отмечает партнер компании «НАФКО» Ирина Мостовая. В то же время мировое соглашение не позволит «Конти-Рус» повторно подать иск к «Промаркету» или Роспатенту по тем же основаниям в части упаковки, подчеркивает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко: такое оспаривание не будет иметь процессуальных перспектив.

Олег Мухин