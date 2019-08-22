О готовности станций Фрунзенского радиуса будет известно 30 августа

О готовности строящихся станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена станет известно 30 августа, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе объезда строительства.

«30 августа, когда произойдет приемка всех систем»,— отметил он, отвечая на вопрос журналистов, когда будет понятно, что станции запустят.

«Задача поставлена в сентябре месяце открыть все три станции»,— добавил господин Беглов, подчеркнув, что готовность всех станций метро составляет 95%, есть отставание по станции «Дунайская».

Яна Войцеховская