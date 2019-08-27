Горсобрание Курска утвердило новую структуру мэрии облцентра

Сегодня на заседании курского городского собрания депутаты утвердили новую структуру администрации облцентра. Об этом рассказали в пресс-службе горсобрания. Предполагается, что главе города напрямую будут подчиняться комитет архитектуры и градостроительства, округа города как административно-территориальные единицы, а также отдел мобилизационной подготовки. Остальные отраслевые органы мэрии облцентра сформируют шесть блоков, каждый из которых будет курировать один из шести вице-мэров Курска.

Утвержденный в должности первый вице-мэр Курска Николай Цыбин возглавит блок городского хозяйства и строительства. На посту замглавы по социальной сфере утвержден Владимир Гребенкин, вице-мэр Эдуард Кудрявцев возглавил финансово-экономический блок, а замглавы Наталья Бастрикова — блок внутренней политики и правового обеспечения. Пока вакантны должности вице-мэров, которые возглавят блок дорожного хозяйства и транспорта и блок земельно-имущественных отношений.

По мнению горсобрания, такая структура управления городом «позволит внедрить подходы управления, отвечающие реалиям сегодняшнего дня», а также «более четко разграничить зоны полномочий и ответственности по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий». Реформирование структуры инициировал новый мэр Курска, экс-депутат Госдумы Виктор Карамышев, который ожидаемо начал менять команду почти сразу после вступления в должность.

Подробнее о выборах главы Курска читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Мария Старикова