В Курске приступают к обязанностям два новых вице-мэра

Новый мэр Курска, экс-депутат Госдумы Виктор Карамышев назначил еще двух заместителей. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал сам господин Карамышев. Наталья Бастрикова, ранее занимавшая должность старшего помощника прокурора города Курска, в статусе и.о. заместителя главы администрации города будет курировать внутреннюю политику и кадры, управление делами, секретариат и деятельность пресс-службы. Она сменит Андрея Куцевалова, который ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.

С 26 июня приступит к исполнению обязанностей вице-мэра по экономике и финансам Эдуард Кудрявцев, ранее работавший начальником управления налоговой политики в комитете финансов Курской области. На этом посту он сменит Галину Солопову.

Напомним, что ранее сменился также и.о. замглавы администрации — руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом. Им вместо Андрея Арсентьева стал Михаил Глазунов. Структура администрации города предполагает четверых вице-мэров и одного первого зама. Как отметил Виктор Карамышев, у тех, кто пока остается на своих постах, есть «шанс проявить себя». Речь, очевидно, об и.о. первого заместителя главы администрации Курска Николае Цыбине (курирует ЖКХ, транспорт, связь) и вице-мэре по социальной сфере Марине Сойниковой.

Подробнее о выборах главы Курска читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Мария Старикова