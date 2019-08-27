Магазин «синтетики» закрылся на 18 лет

Как стало известно “Ъ”, четверо осужденных работников интернет-магазина по продаже наркотиков и их защита обжаловали приговор Ставропольского гарнизонного военного суда, который признал их виновными в сбыте наркотиков и назначил им от 12 до 18 лет заключения. Они считают приговор незаконным, необоснованным и не соответствующим обстоятельствам уголовного дела. Трое фигурантов просят в апелляционном порядке оправдать их, а один, согласившись с обвинением, ходатайствует о смягчении наказания.

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) рассмотрит апелляционные жалобы четырех человек — Владимира Мальцева, Виктора Гладких, Дмитрия Щуки и Николая Добрынина — на приговор Ставропольского гарнизонного военного суда. Они были признаны виновными в сбыте наркотиков в значительном размере, совершенном организованной группой, а также в покушении на сбыт и хранении наркотиков (п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281; ч. 3 ст. 30; п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 и ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Согласно приговору, Владимир Мальцев, знавший каналы приобретения крупных партий синтетических наркотиков, в начале 2016 года предложил бывшему сослуживцу Виктору Гладких создать интернет-магазин по продаже в розницу синтетических солей и смесей — производных мефедрона. Гладких, разбиравшийся в коммуникационных технологиях, создал автоматизированную систему продажи наркотиков, связанную с мессенджером Telegram.

Продажи велись дистанционно и анонимно через Telegram-каналы, аналогично строилось взаимодействие «работников магазина». Для увеличения объемов сбыта «продавцы» выходили в социальную сеть «ВКонтакте» и на сайт Avito.ru.

Там же подыскивались кандидатуры закладчиков, исполнителей из них отбирал Мальцев. Он делал «оптовые закладки тайники», которые потом дробились на несколько меньших «оптовых закладок» Дмитрием Щукой, откуда розничные закладчики перераспределяли наркотики по дозам в разовые тайники.

Согласно версии следствия, Мальцев обналичивал полученные от покупателей деньги с помощью банковских карт, оформленных на подставных лиц. Он же находил сим-карты, зарегистрированные на других людей, которые использовались Виктором Гладких при открытии электронных кошельков в платежной системе Visa Qiwi Wallet.

Гладких, полагают следователи, отвечал за техническое сопровождение интернет-магазина и взаимодействие с потребителями: принимал заявки и контролировал поступления денег через электронные кошельки, указывал клиентам координаты тайников. Он также изучал спрос потребителей на наркотики и их качество.

«Работники магазина» получали на банковские карты по 20% от стоимости проданных наркотиков.

На интернет-магазин полицейские вышли следующим образом. В июне 2017 года они задержали жителя Буденновска Сергея Юнникова, который вынимал закладку из тайника. Он рассказал, как именно приобрел в интернет-магазине дозу а-пирролидиновалерофенона, производного наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,509 г. Потом оперативники вышли на розничных закладчиков: находящуюся в декрете 20-летнию Лилю Магкаеву и ефрейтора запаса Николая Добрынина. Лиля Магкаева заключила с прокуратурой досудебное соглашение, активно сотрудничала со следствием и была осуждена на семь лет лишения свободы с отсрочкой — наказание вступит в силу в 2029 году по достижении ее дочерью 14 лет. Николай Добрынин получил 12 лет лишения свободы. Сергей Юнников был приговорен к двум годам колонии, поскольку был рецидивистом по этой статье, досрочно выпущенным на свободу за хорошее поведение.

В течение нескольких августовских дней 2017 года оперативники задержали более десяти клиентов интернет-магазина. Узнав IР-адрес оператора, силовики нагрянули с обыском в дом Виктора Гладких. У него были изъяты системный блок, билайновские роутер и USB-модем, диски, мобильный телефон, пакеты с а-пирролидиновалерофеноном, которые, по его словам, он хранил для личного потребления. Обыски прошли по месту жительства «оптового закладчика» Дмитрия Щуки, частично признавшего вину, а также «организатора» Владимира Мальцева. В основу приговора суд положил признательные показания Виктора Гладких, которые он дал в первые часы задержания на предварительном следствии. Однако в ходе судебного разбирательства он заявил, что оговорил себя и своего знакомого Владимира Мальцева, не выдержав психологического воздействия силовиков.

Защита утверждает, что допрос Гладких проводился несколько часов подряд до трех утра: сначала в качестве подозреваемого, затем — обвиняемого, что является процессуальным нарушением.

Адвокаты отмечают, что технические средства изымалась у их клиентов без присутствия специалистов. Они ставят под сомнения имеющиеся на них данные и отрицают принадлежность переписки в Telegram к обвиняемым, указывая на то, что мобильные телефоны находились в распоряжении следователей, которые, по мнению защиты, не обеспечили сохранность вещественных доказательств. «Обстоятельства организации Мальцевым интернет-магазина и приобретение им наркотических средств следствием не доказаны»,— заявила “Ъ” его адвокат Ольга Чунихина. Она утверждает, что не установлены источники финансирования и реквизиты счета, с которого велась оплата закладчикам и распределялись доходы от преступной деятельности.

Защита просит отменить приговор Ставропольского гарнизонного военного суда Мальцеву, Гладких, Щуке и бывшему военнослужащему Добрынину. Они были приговорены соответственно к 18, 16, 13, 12 годам заключения в колонии строгого режима. Осужденный Дмитрий Щука просит изменить приговор в части наказания, считая его слишком суровым. Остальные фигуранты дела ходатайствуют об оправдании и отрицают причастность к наркобизнесу.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону