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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Биржа подбила цифры по ИИС

В августе открыт миллионный счет

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На Московской бирже проанализировали текущее состояние рынка индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В августе количество таких счетов выросло до 1 млн штук. По прогнозам ЦБ, в ближайшие три-пять лет число ИИС, зафондированных более чем на 400 тыс. руб., может вырасти до 3 млн.


«Темпы притока новых частных инвесторов на биржевой рынок увеличиваются: на Московской бирже зарегистрирован один миллион ИИС, а в целом инвесторами стали уже почти три миллиона российских граждан»,— сказал в ходе круглого стола, посвященного данной теме, председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. По его словам, главными факторами увеличения инвестиционной активности физических лиц являются налоговые стимулы, развитие цифровых каналов продаж и рост технологичности финансовой отрасли.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что количество ИИС объемом от 400 тыс. руб. может достигнуть 3 млн в ближайшие три-пять лет.

По данным биржи, доля брокерских ИИС составляет 87%, счетов доверительного управления (ИИС-ДУ) — 13%.

В топ-7 по количеству ИИС на конец июля 2019 года вошли:

  1. Сбербанк (478,6 тыс. счетов),
  2. ВТБ (136,2 тыс.),
  3. БКС (75,6 тыс.),
  4. «Тинькофф» (70 тыс.),
  5. «Открытие» (68,3 тыс.),
  6. «Финам» (60,4 тыс.),
  7. «Септем Капитал» (15,3 тыс.).

На эти компании и банки приходится более 90% всех существующих ИИС.

Среди доверительных управляющих наибольшее количество ИИС открыто в следующих компаниях:

  1. «Сбербанк Управление активами» (90,4 тыс.),
  2. УК «Открытие» (16,8 тыс.),
  3. «Альфа-Капитал» (14,6 тыс.),
  4. «Регион Эссет Менеджмент» (5,8 тыс.),
  5. «Газпромбанк Управление активами» (4,4 тыс.).

При этом большая часть клиентов-физлиц, открывших ИИС, по-прежнему остается не активной, хотя доля зафондированных счетов возрастает. На конец июля доля активных клиентов, совершающих более 50 сделок в месяц, составила 6%. Среднюю активность (6–50 сделок в месяц) проявили 32% клиентов, 62% оставались низко активными (1–5 сделок в месяц).

Структура активов на ИИС с 2015 года изменилась незначительно. 52% средств граждан вложено в акции, 24% — в корпоративные и 21% — в государственные облигации. Незначительно возросла доля вложений в ПИФы и биржевые фонды (с 2% в 2015 года до 4% по итогам семи месяцев 2019 года).

Согласно опросу профучастников, проведенному Московской биржей, средний счет по итогам второго квартала 2019 года составил 410 тыс. руб. (по сравнению с 463 тыс. руб. в 2017 году). Приток денежных средств на ИИС также сократился (12,9 млрд руб. на конец второго квартала 2019 года по сравнению с 18,7 млрд руб. в 2017 году). Средний размер ИИС-ДУ составил 355 тыс. руб., приток денежных средств, по данным за второй квартал 2019 года, увеличился до 10,1 млрд руб. (по сравнению с 8,5 млрд руб. в 2017 году).

Общий объем инвестиций в ценные бумаги на ИИС по итогам семи месяцев 2019 года увеличился на 40% и составил 95 млрд руб.

Мария Сарычева


Счет на вырост

Управляющие отмечают снижение среднего счета ИИС, связанное с привлечением новых клиентов, а также продвижением удаленных каналов продаж. Как и прежде, основным спросом у инвесторов пользуются облигационные стратегии, но растет спрос и на более агрессивные стратегии, позволяющие заработать на бурном росте российского рынка акций.

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