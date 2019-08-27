Биржа подбила цифры по ИИС

На Московской бирже проанализировали текущее состояние рынка индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В августе количество таких счетов выросло до 1 млн штук. По прогнозам ЦБ, в ближайшие три-пять лет число ИИС, зафондированных более чем на 400 тыс. руб., может вырасти до 3 млн.

«Темпы притока новых частных инвесторов на биржевой рынок увеличиваются: на Московской бирже зарегистрирован один миллион ИИС, а в целом инвесторами стали уже почти три миллиона российских граждан»,— сказал в ходе круглого стола, посвященного данной теме, председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. По его словам, главными факторами увеличения инвестиционной активности физических лиц являются налоговые стимулы, развитие цифровых каналов продаж и рост технологичности финансовой отрасли.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что количество ИИС объемом от 400 тыс. руб. может достигнуть 3 млн в ближайшие три-пять лет.

По данным биржи, доля брокерских ИИС составляет 87%, счетов доверительного управления (ИИС-ДУ) — 13%.

В топ-7 по количеству ИИС на конец июля 2019 года вошли:

Сбербанк (478,6 тыс. счетов), ВТБ (136,2 тыс.), БКС (75,6 тыс.), «Тинькофф» (70 тыс.), «Открытие» (68,3 тыс.), «Финам» (60,4 тыс.), «Септем Капитал» (15,3 тыс.).

На эти компании и банки приходится более 90% всех существующих ИИС.

Среди доверительных управляющих наибольшее количество ИИС открыто в следующих компаниях:

«Сбербанк Управление активами» (90,4 тыс.), УК «Открытие» (16,8 тыс.), «Альфа-Капитал» (14,6 тыс.), «Регион Эссет Менеджмент» (5,8 тыс.), «Газпромбанк Управление активами» (4,4 тыс.).

При этом большая часть клиентов-физлиц, открывших ИИС, по-прежнему остается не активной, хотя доля зафондированных счетов возрастает. На конец июля доля активных клиентов, совершающих более 50 сделок в месяц, составила 6%. Среднюю активность (6–50 сделок в месяц) проявили 32% клиентов, 62% оставались низко активными (1–5 сделок в месяц).

Структура активов на ИИС с 2015 года изменилась незначительно. 52% средств граждан вложено в акции, 24% — в корпоративные и 21% — в государственные облигации. Незначительно возросла доля вложений в ПИФы и биржевые фонды (с 2% в 2015 года до 4% по итогам семи месяцев 2019 года).

Согласно опросу профучастников, проведенному Московской биржей, средний счет по итогам второго квартала 2019 года составил 410 тыс. руб. (по сравнению с 463 тыс. руб. в 2017 году). Приток денежных средств на ИИС также сократился (12,9 млрд руб. на конец второго квартала 2019 года по сравнению с 18,7 млрд руб. в 2017 году). Средний размер ИИС-ДУ составил 355 тыс. руб., приток денежных средств, по данным за второй квартал 2019 года, увеличился до 10,1 млрд руб. (по сравнению с 8,5 млрд руб. в 2017 году).

Общий объем инвестиций в ценные бумаги на ИИС по итогам семи месяцев 2019 года увеличился на 40% и составил 95 млрд руб.

Мария Сарычева