Счет на вырост

За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московской биржи, общее число ИИС к середине года достигло отметки 900 тыс. Управляющие отмечают снижение среднего счета, связанное с привлечением новых клиентов, а также продвижением удаленных каналов продаж. Как и прежде, основным спросом у инвесторов пользуются облигационные стратегии, но растет спрос и на более агрессивные стратегии, позволяющие заработать на бурном росте российского рынка акций.

Удвоенный счет

Популярность индивидуальных инвестиционных счетов продолжает набирать обороты. По данным Московской биржи, за шесть месяцев текущего года было открыто около 300 тыс. новых счетов, а общее их число приблизилось к 900 тыс. Это сопоставимо с ростом за весь 2018 год. Как и прежде, основным каналом роста ИИС оставались брокерские компании, на них приходится почти 87% всех открытых счетов, управляющие компании удерживают планку в 13% от рынка.

По результатам опроса управляющих, проведенного “Ъ”, объем активов на инвестиционных счетах в рамках доверительного управления вырос на 20% по итогам полугодия и достиг отметки 42 млрд руб.

Вместе с тем средний счет с начала года сократился с 420 тыс. до 350 тыс. руб. Это снижение связано с сезонными факторами, поскольку новые инвесторы в начале года фондируют счет не на полную сумму, а только на ее часть, дополняя ее к концу года.

Снижению показателя могла способствовать и активизация продаж через удаленные каналы, в рамках которых средний счет традиционно ниже. По оценкам директора по стратегическому развитию «Альфа-Капитала» Вадима Логинова, на онлайн-каналы у них приходится более 63% открытых новых счетов.

Консервативное начало

Несмотря на то что ИИС используются уже почти пять лет, стратегии, предлагаемые клиентам доверительными управляющими, сохраняют консервативный характер. По словам участников рынка, основная часть клиентов — вкладчики банков, которые ранее не имели опыт инвестирования и не готовы вкладывать сбережения в высоко рискованные инструменты. «Именно для них у нас реализованы консервативные стратегии, средства которых размещены в инструменты с фиксированной доходностью. Первичное знакомство с фондовым рынком должно быть максимально простым и комфортным для клиентов»,— отмечает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

По словам начальника департамента коллективных инвестиций «Газпромбанк — Управление активами» Романа Слюсаренко, облигационные стратегии подходят клиентам, которые хотели бы получить прогнозируемый результат к моменту окончания ИИС.

Если клиенты хотят участвовать в росте российского фондового рынка, но при этом не готовы в полной мере принимать риски от размещения средств в акции, то управляющие рекомендуют обратить внимание на сбалансированные стратегии.

По словам Романа Слюсаренко, такая стратегия представляет золотую середину между потенциально высокой доходностью рынка акций и надежностью инвестиций в облигации.

Рисковый подход

Управляющие отмечают заметный рост популярности рисковых стратегий. Этому способствует уверенный рост на российском рынке акций. За первое полугодие индекс Московской биржи вырос на 17%, продемонстрировав одну из лучших динамик среди индексов развитых и развивающихся стран. В последнее время отмечается тенденция к усложнению стратегий. В УК «Открытие» клиентам предлагают ИИС, в структуру которых входят инструменты срочного рынка. «Инвестиционный результат такой стратегии определяется только в конце срока и зависит от динамики роста выбранного базового актива (например, акции Boeing или Nestle)»,— отмечает Евгений Горбунов.

Однако при выборе более рисковых стратегий инвесторы должны помнить, что исторические данные не гарантируют аналогичных показателей в будущие периоды времени. Поэтому уже при открытии ИИС он должен тщательно взвесить все плюсы и минусы предложенных стратегий, поскольку в течение трехлетнего периода поменять ее не получится. «В случае если это стоит сделать раньше, чем через три года, то потеряется возможность получить налоговый вычет»,— отмечает управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов.

Дополнительная гибкость

Впрочем, в ближайшее время гибкость ИИС доверительного управления может вырасти. В середине июля Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О рынке ценных бумаг», которые позволят управляющим компаниям в рамках доверительного управления инвестировать средства клиентов в свои паевые фонды. В результате в рамках ИИС у управляющих появится возможность покупать для клиентов паи собственных ПИФов.

«В ближайших планах предложение клиентам новой линейки ИИС — она будет формироваться по target dated принципу, будет более сбалансированной и ориентированной на вложения в ПИФ»,— отмечает Вадим Логинов. «Структура нового портфеля ИИС будет ротироваться по мере приближения к выбранной дате, и клиентам не потребуется менять стратегию»,— поясняет он. В УК «Открытие», используя новые возможности, планируется запускать стратегии на еврооблигации и глобальные акции.

Виталий Гайдаев