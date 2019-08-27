Увеличилось число жертв аварии пассажирского автобуса в Перми

В Перми скончалась еще одна пассажирка автобуса, попавшего в ДТП 17 августа. Как сообщает 59.ru, женщина проходила лечение в МЧС №7, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Авария с пассажирским автобусом произошла в Перми 17 августа. Водитель маршрутного автобуса №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. Один человек погиб. Из 32 пострадавших пассажиров — девять детей. Позже число пострадавших увеличилось до 34 человек.

Уже в первые часы после ДТП было сообщено, что приоритетной причиной аварии является техническая неисправность автобуса. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники СКР провели следственные действия в ООО «Дизель», которое осуществляет перевозки по маршруту №53, и у владельца автобуса Олега Дробинина. Водитель автобуса, также пострадавший в ДТП, был сначала задержан, но потом отпущен под обязательство о явке к следователю.

Власти Перми заявили о том, что пострадавшие получат от 150 до 300 тыс. руб. в зависимости от тяжести полученных травм. Семьи погибших в аварии получат по 500 тыс. руб. «Деньги будут также выплачены страховой компанией, у которой заключен договор с перевозчиком, эксплуатирующим автобус. За смерть в результате ДТП предусматривается выплата в 2 млн руб., за вред здоровью, в зависимости от степени тяжести,— до 2 млн руб., за ущерб имуществу — до 23 тыс. руб. Размер выплат определит страховая компания после обращения к ней перевозчика»,— пояснили в мэрии.