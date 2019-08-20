Дело техники

В качестве приоритетной версии субботнего ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 34 человека, а один погиб, рассматривается техническая неисправность, которая привела к отказу рулевого управления. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники. По данному факту в СКР и ГУ МВД возбуждены уголовные дела. По делу в производстве МВД был задержан водитель автобуса. Вчера в СМИ распространили видео, где за секунду до аварии такси, двигавшееся по встречной полосе, начинает совершать обгон. По данным главка, водитель такси является по делу свидетелем. Впрочем, следствие вчера не торопилось с ходатайствами об избрании меры пресечения водителю автобуса.



Вчера в Свердловском и Орджоникидзевском райсудах Перми не было зарегистрировано ходатайств об избрании меры пресечения в отношении задержанного водителя автобуса №53. Транспортное средство под его управлением в минувшую субботу попало в ДТП, в результате пострадали 34 пассажира, один погиб. По данному факту в СКР и ГУ МВД были возбуждены уголовные дела. В качестве приоритетной СКР рассматривает версию технической неисправности, которая привела к отказу рулевого управления. При этом водитель также мог нарушить ПДД. Сам он находится в больнице.

По данным мэрии, пострадавшие получат от 150 до 300 тыс. руб. компенсации. Гражданские иски они смогут подать, когда будут признаны потерпевшими по уголовным делам.

Расследование аварии в рамках уголовного законодательства проходит по двум направлениям. Так, СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс­портных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В его рамках и был задержан водитель автобуса по фамилии Неволин. Субъектом этого преступления является только лицо, управляющее транс­портным средством. Уже в первые часы после ДТП было сообщено, что приоритетной причиной аварии является техническая неисправность автобуса. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сотрудники СКР провели следственные действия в ООО «Дизель», которое осуществляет перевозки по маршруту №53, и у владельца автобуса Олега Дробинина. В частности, они изъяли документацию, касающуюся технического состояния транспортного средства.

Вчера в СМИ было распространена видеозапись момента ДТП. На нем видно, что непосредственно перед аварией такси, двигавшееся по встречной полосе, начинает обгон, а автобус поворачивает вправо и врезается в здание. В ГУ МВД по Пермскому краю позже сообщили, что версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. «Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого, водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим»,— сообщили в ведомстве.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, техническая неисправность автобуса привела к отказу рулевого управления. «Как видно на видеозаписи, он даже не пытался тормозить, а скорее всего, не успел»,— отмечает собеседник „Ъ-Прикамье“. Сейчас следователи разбираются, находятся ли действия или бездействие водителя в причинно-следственной связи с аварией, а также гибелью людей и получением ими травм. «Пока рассматривается версия, что водитель выбрал неправильный скоростной режим,— утверждает источник.— Если бы ДТП произошло на меньшей скорости, то, очевидно, пострадавших было бы меньше». Он говорит, что скорость, с которой двигался автобус, будет установлена в ходе автотехнической экс­пертизы. Также в рамках экспертизы будет дан ответ и на вопрос о техническом состоянии автобуса.

Вчера же ГУ МВД опубликовало видеозапись разговора с водителем. Он сказал, что об обстоятельствах ДТП ничего пояснить не может. На этом автобусе подозреваемый работал год, ранее к техническому состоянию транспортного средства вопросов не было.

Пока планы следствия относительно избрания меры пресечения в отношении водителя не ясны. По данным „Ъ-Прикамье“, постановление о его задержании было вынесено поздно вечером в субботу. Вчера в Свердловском и Орджоникидзевском райсудах Перми „Ъ-Прикамье“ сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения в отношении человека по фамилии Неволин не поступало.

По информации министерства здравоохранения Пермского края, на вчерашний день в больницах находились 34 пострадавших в ДТП, из которых 10 несовершеннолетних. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Тяжелое состояние отмечается и у семи взрослых. По данным администрации Перми, пострадавшие получат от 150 до 300 тыс. руб. в зависимости от тяжести полученных травм. Семья погибшей в аварии получит 500 тыс. руб. «Деньги будут также выплачены страховой компанией, у которой заключен договор с перевозчиком, эксплуатирующим автобус. За смерть в результате ДТП предусматривается выплата в 2 млн руб., за вред здоровью, в зависимости от степени тяжести,— до 2 млн руб., за ущерб имуществу — до 23 тыс. руб. Размер выплат определит страховая компания после обращения к ней перевозчика»,— отметили в мэрии.

«Если пострадавших в ДТП и членов семьи погибшей признают потерпевшими по уголовным делам (а это, судя по всему, произойдет), то они смогут обратиться с гражданскими исками и в рамках уголовного дела,— отмечает Иван Хозяйкин из адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры»,— например, о компенсации морального вреда. В этом случае истцы должны будут представить суду доказательства его причинения».

Дмитрий Астахов