Браудер доволен решением ЕСПЧ по делу Магнитского

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Магнитский и другие против России» «громкой победой» для семьи Сергея Магнитского и для правосудия. По его словам, решение ЕСПЧ «положило конец лжи» властей России.

«Суд особенно критиковал отвратительные пытки, которым подвергался Сергей, избиения тюремными надзирателями и отсутствие какого-либо надлежащего расследования»,— сказал господин Браудер «Интерфаксу».

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить €34 тыс. за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Компенсацию должны получить его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская. В пресс-службе российского Минюста сообщили «Интерфаксу», что изучают решение ЕСПЧ.

Напомним, Сергей Магнитский заявил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета, после чего был обвинен в том, что якобы помогал основателю фонда Уильяму Браудеру уклоняться от налогов. 16 ноября 2009 года, после 11 месяцев в СИЗО «Матросская тишина», Сергей Магнитский умер. Причиной смерти назвали токсический шок и острую сердечную недостаточность.

Первая жалоба по делу была подана самим Сергеем Магнитским, разбирательство после его смерти продолжила его жена. Еще одно заявление подала мать аудитора. В заявлении утверждалось, что в отношении Сергея Магнитского были нарушены право на жизнь, право на запрет на бесчеловечное обращение, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство, а также нарушена презумпция невиновности.

О последствиях — в материале “Ъ” «В ПАСЕ решили отделить санкции от народа».