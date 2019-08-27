ЕСПЧ обязал Россию выплатить родственникам Магнитского €34 тыс.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Компенсацию должны получить его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская.

«Суд постановил признать РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти»,— приводит ТАСС решение суда, вынесенное по жалобе «Магнитский и другие против России».

В пресс-службе российского Минюста сообщили «Интерфаксу», что изучают решение ЕСПЧ. В ведомстве уточнили, что «постановление не вступило в силу», поэтому решение об обжаловании «будет принято по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока». Также в министерстве отметили, что ЕСПЧ признал необоснованной жалобу на «произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям».

Позже основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что решение ЕСПЧ — «громкая победа» для семьи господина Магнитского и для правосудия. По его словам, решение ЕСПЧ «положило конец лжи» властей России.

Напомним, Сергей Магнитский заявил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета, после чего был обвинен в том, что якобы помогал основателю фонда Уильяму Браудеру уклоняться от налогов. 16 ноября 2009 года, после 11 месяцев в СИЗО «Матросская тишина», Сергей Магнитский умер. Причиной смерти назвали токсический шок и острую сердечную недостаточность.

Первая жалоба по делу была подана самим Сергеем Магнитским, разбирательство после его смерти продолжила его жена. Еще одно заявление подала мать аудитора. В заявлении утверждалось, что в отношении Сергея Магнитского были нарушены право на жизнь, право на запрет на бесчеловечное обращение, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство, а также на нарушение презумпции невиновности.

О последствиях — в материале “Ъ” «В ПАСЕ решили отделить санкции от народа».