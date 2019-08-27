Липецкие депутаты со второго раза одобрили увеличение тиражей городской газеты

Сегодня депутаты липецкого горсовета все же приняли отклоненное на прошлой неделе предложение мэрии по увеличению бюджета облцентра на 2,5 млн руб. для печати спецвыпусков по 250 тыс. экземпляров еженедельной газеты «Первый номер». Газета принадлежит мэрии и имеет тираж 11 тыс. экземпляров, а спецвыпуски большим тиражом будут приурочены ко Дню знаний, Дню народного единства и Новому году.

За увеличение тиража сегодня лично выступила мэр Липецка Евгения Уваркина, подчеркнув, что это необходимо для большей информированности липчан «о программах, о достойных примерах». «Мы хотим, чтобы спецвыпуски газеты доходили до каждого жителя четыре раза в год»,— подчеркнула госпожа Уваркина. Проект прошел в рамках пакета поправок к бюджету Липецка, за него проголосовали 30 депутатов, пятеро коммунистов были против, один депутат воздержался.

Напомним, ранее городская контрольно-счетная палата выдала отрицательное заключение по проекту. По мнению аудиторов, обоснования для печати спецвыпусков не было представлено. Депутаты отмечали, что опасаются «завуалированной агитации за бюджетный счет» накануне губернаторских выборов, которые состоятся 8 сентября. В мэрии и обладминистрации утверждали, что агитпродукции в спецвыпусках не планировалось.

Подробнее о том, почему сначала депутаты не одобрили увеличение тиражей городской газеты, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Андрей Цветков, Мария Старикова