Евгений Чекрыжов возглавил департамент траспорта Липецка

Новым председателем департамента транспорта администрации Липецка назначен Евгений Чекрыжов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии облцентра со ссылкой на соответствующее распоряжение главы города Евгенией Уваркиной. На этом посту сменил Александра Алынина, недавно перешедшего работать в МУП «Горэлектротранс».

Евгениу Чекрыжову 31 год. С 2011 года работал менеджером ЗАО «Европлан», затем — директором по логистике в ООО «Рост-Л». С 2014 года стал старшим инженером в управлении дорог и транспорта Липецкой области, в 2015-м перешл на должность консультанта отдела развития дорожно-транспортной отрасли. В городском департаменте транспорта — с января 2017 года, занимал должность заместителя председателя.

О том, как Евгению Уваркину утверждали в должности мэра Липецка, — в публикации “Ъ-Черноземье” «"Приглашаю к созданию прекрасного будущего"».

Валерия Розбот