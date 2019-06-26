«Приглашаю к созданию прекрасного будущего»

По результатам открытого конкурса и голосования депутатов горсовета Липецка 25 июня, главой администрации города стала совладелица местной ГК «Трио» Евгения Уваркина. За ее кандидатуру проголосовали 25 депутатов. Вторым претендентом на пост, прошедшим в финальный этап конкурса, была заместитель руководителя Добровского района Липецкой области Татьяна Трубачева. Она получила поддержку четырех депутатов. Еще семь бюллетеней оказались испорчены. Глава липецкого обкома КПРФ Николай Быковских назвал такие выборы мэра «издевательством».

Перед тайным голосованием оба кандидата выступили перед горсоветом с собственными концепциями развития облцентра. Так, Татьяна Трубачева заявила, что в основу своего проекта «заложила задачи президента страны» и назвала концепцию «Липецк – город возможностей». Кандидат рассказала о необходимости работы «над возрождением семейных ценностей», «с миграционными потоками создавать все условия, чтобы город прирастал». При этом «все должно быть оперативно и понятно, со строительством информационного общества». «Обладание собственным брендом – лучшее конкурентное преимущество в борьбе за кадры и инвестиционные потоки»,- добавила госпожа Трубачева. Она также напомнила, что «всегда находила понимание в этом зале у депутатов»: «Мы слышали друг друга, радовались общим успехам. Я убеждена, кто бы сегодня ни стал главой города, он должен слышать и понимать людей, использовать лучшие практики предыдущих поколений, жить и работать в Липецке, четко держаться регионального вектора».

Вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова похвалила претендентку, отметим, что ей во время доклада не хватило «нескольких знаковых цифр, к которым надо стремиться». Депутат от КПРФ Николай Быковских оказался более критичен: «Не знаю, кто вас так подставил, но ваша концепция состоит на 90% из стратегии Череповца 2012 года – «Череповец – город возможностей». Госпожа Трубачева в ответ пояснила, что пользовалась различными материалами для составления собственной стратегии и не видит ничего зазорного в том, чтобы использовать чужие, но эффективные материалы.

И.о. мэра Евгения Уваркина превзошла конкурента сначала по времени выступления перед депутатами. Она, среди прочего, указала на то, что живет в Липецке «с раннего детства», а «на протяжении 22 лет, развивая свой бизнес», брала ответственность еще и за сотрудников ГК «Трио», продвигала социальные проекты компании». Госпожа Уваркина заметила, что в последнее время экономика города стагнировала, но, «с приходом новой команды в администрацию области ситуация изменилась». «Наш залог успеха – в партнерском взаимоотношении с исполнительной властью области. Только вместе мы сможем решить поставленные задачи,- уверена Евгения Уваркина, которая считается кандидатом от врио губернатора Игоря Артамонова. - Наша миссия в том, чтобы Липецк стал городом многоотраслевой экономики и комфортной городской среды. Нам необходимо признать, что динамика развития города падает, но это не значит, что надо опускать руки». «Пора выйти на уровень федеральной конкуренции и побороться за федеральные ресурсы ради развития городских территорий»,- призвала кандидат, пообещав в сфере градоустройства переход от генплана к мастер-плану. Госпожа Уваркина также предложила заняться созданием бренда города, назвав Липецк «местом силы, пропитанным целебной минеральной водой»: «Мы находимся в самом центре европейской части России. Приглашаю к созданию прекрасного будущего»!

Отвечая на вопросы депутатов, Евгения Уваркина рассказал о планах по сносу аварийного жилья, пояснила, как понимает термин «мастер-план» («это документ, который объединяет в себе все стратегии города, по сути, элемент договора власти с жителями») и пообещала больше встреч с представителями горсовета. После этого депутат Игорь Крутских выступил с агитацией за и.о. мэра, заявив, что уже «имел удовольствие дважды с ней встречаться»: «Я благодарен вам как депутат за то, что вы сделали. Люди говорят – «да, она нас услышала». Могу сказать сразу – через два дня после моего визита к ней, у нас на поселке появились таблички, когда и какой аварийный дом будет снесен. Я буду голосовать за вас и призываю всех».

Вскоре спикер Игорь Тиньков предложил коллегам «отпустить претендентку, хотя вопросы сыпятся», при этом он обратил внимание госпожи Уваркиной на общественные пространства города, которые «находятся в неудовлетворительном состоянии», а «грядет юбилей Победы».

Отдельный комментарий к заседанию конкурсной комиссии не без труда (спикер считал, что коммунист уже воспользовался своим «правом голоса», задавая вопросы кандидатам) удалось сделать Николаю Буковскому. Он выразил сожаление в том, что горожане не могут принять хотя бы формального участия в выборах градоначальника. «Заседание конкурсной комиссии – это формальность, политическая авантюра. Нам оставили техническую функцию поставить галочку за того кандидата, кого поставили свыше. По сути, издевательство. Делайте выводы, господа»,- призвал коллег Николай Быковский. «Давайте пойдем дальше, молодой депутат выступил»,- отрезал господин Тиньков.

В результате тайного голосования Евгения Уваркина получила поддержку 25 депутатов – минимума, необходимого для избрания на пост. Мэр поблагодарила горсовет за поддержку, а Татьяну Трубачеву - за «достойную конкуренцию».

Андрей Цветков

О причинах смены власти в администрации облцентра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Липецка не выдержал противостояния с Игорем Артамоновым».