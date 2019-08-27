«Ведомости»: Минэкономики хочет запретить продавать единственное жилье банкротов

Минэкономики предлагает запретить продавать единственное жилье гражданина в случае его банкротства, сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ министерства на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте. Также Минэкономики предлагает распространить иммунитет на деньги, полученные от продажи единственного жилья.

Кроме того, ведомство предлагает обязать регионы устанавливать определение роскошному жилью. По мнению Минэкономики, факт проживания в нежилых помещениях — апартаментах или объектах незавершенного строительства — нарушает фундаментальное право на жилище.

Представитель Минэкономики отказался от комментариев, а в Минюсте сообщили «Ведомостям», что в законопроект вносятся изменения концептуального и технического характера, а после доработки он будет внесен в правительство.

В июне девятый арбитражный апелляционный суд признал законным включение в конкурсную массу и последующую продажу единственного жилья гражданина-банкрота. Соответствующее решение было вынесено по делу обанкротившегося Анатолия Фрущака, у которого хотят изъять пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м, являющуюся его единственным жильем.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Верховный суд лишил единственное жилье неприкосновенности».