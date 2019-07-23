Содержанию в СИЗО уточнили основания

Госдума запретила содержать бизнесменов в СИЗО без оснований, а также продлевать эту меру пресечения — соответствующий законопроект прошел окончательное, третье чтение. Теперь обвиняемых по экономическим статьям не смогут держать в изоляторах, если по их делу не проводятся активные следственные действия. Почему этот законопроект важен для бизнеса? Об этом — Анна Никитина и Яна Лубнина.

13 лет назад Владимир Осечкин решил организовать в России автомобильные аукционы, которые бы гарантировали открытую торговлю машинами. Как объясняет сам бизнесмен, тогда все госзакупки и продажи сразу были бы названы коррупционным из-за завышенных закупочных цен и заниженных — на распродажах. С коллегами он создал автомобильный центр, в который однажды и пришли полицейские. На бизнесмена завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его осудили на семь лет, а до тюрьмы Осечкин провел в СИЗО больше трех.

«Меня содержали под стражей по обвинению в совершении экономических преступлений, которые якобы я и неустановленные лица совершали на территории автосалонов. Правоохранительные органы использовали абсолютно абсурдные, несуразные обвинения для того, чтобы на протяжении несколько лет держать меня в заключении и вымогать у меня денежные средства, отобрать бизнес, квартиры, автомобили. На протяжении более трех лет судьи использовали какую-то расплывчатую формулировку о том, что якобы, оставаясь на свободе, я смогу оказывать давление на свидетелей», — рассказал Владимир Осечкин.

В 2011-м Владимир Осечкин освободился по УДО. Уголовные дела завели на кураторов его дела и позже их осудили за вымогательство взятки у предпринимателей. Тем не менее, история Владимира показательна. В частности, на практике следователи объясняют решение о продлении ареста одними и теми же формулировками, отмечает бывший следователь, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. По его словам, новый законопроект был необходим: «Подозреваемый в преступлении может скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей, а также им угрожать — вот эта триада действует как магическое заклинание на судей. Крайне натянуты эти поводы для того, чтобы человека заключить под стражу. Дальше происходит рутинная, катастрофическая для человека, находящегося под стражей, практика.

То есть следователь обращается в суд, опять же, о продлении срока заключения и в качестве аргументов вновь приводит те же самые доводы.





И поэтому то, что сейчас делается Государственной думой, абсолютно оправданно, своевременно и крайне необходимо».

Количество уголовных дел против бизнесменов в России измеряется десятками тысяч и постоянно растет. По результату опроса, посвященному бизнес-климату в России, который подготовил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, почти половина респондентов считают уголовные дела в стране необоснованными, не менее 50% переживших уголовное преследование бизнесменов не хотят продолжать работу в России.

Член Комитета гражданских инициатив Яна Яковлева сомневается в том, что новый законопроект ситуацию исправит: «У меня только один вопрос — а где суд вообще? На каждый чих теперь надо писать закон, который запрещает то, запрещает это? Но ведь суд для того и существует, чтобы судить и находить справедливость.

Невозможно все регулировать запретами.

Мы видим, как на них отзываются те же судьи — просто на такие нормы они зачастую не реагируют. Сейчас многие находятся в тюрьме, под арестом. Да, приходится идти по пути запретов и попытаться из сотни обвиняемых бизнесменов вытащить хотя бы десять человек. Если это удастся, если хотя бы десять судей из ста на него среагируют, значит, пусть будет этот запрет. Нужно по-любому вытаскивать людей из тюрьмы. Все законы уже написаны, и зачастую нужна просто справедливость».

Один из самых громких уголовных процессов в сфере бизнеса — против Майкла Калви — длится уже почти полгода. Основателя фонда Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. Американский инвестор провел в СИЗО почти три месяца, позже его перевели под домашний арест. Однако под стражей до сих пор остаются другие фигуранты дела. И помогут ли им и другим арестованным бизнесменам поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, станет ясно только из статистики российских судов.

Ранее не злоупотреблять продлением ареста по экономическим делам призывал Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он говорил, что добросовестный бизнес не должен постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного преследования.