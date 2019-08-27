Бразилия планирует отказаться от помощи G7 в борьбе с пожарами в Амазонии

Глава администрации президента Бразилии Оникс Лоренцони предложил направить финансовую помощь, которую ранее страны G7 изъявили желание выделить на тушение лесных пожаров в Амазонии, на «восстановление лесов Европы». Как пишет онлайн-издание G1, бразильские власти подтвердили, что откажутся от помощи «семерки».

О выделении срочной помощи в размере €20 млн ранее объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Спасибо, но, возможно, эти ресурсы были бы полезнее для восстановления лесов Европы. Макрон даже не может предотвратить предсказуемый пожар в церкви, которая является объектом всемирного наследия, и хочет учить нас, как быть с нашей страной? Ему много о чем надо позаботиться дома и во французских колониях»,— приводит издание слова господина Лоренцони. Он отметил, что площадь природной растительности Бразилии не сравнится с другими странами, поэтому Бразилия может показать «любой стране», как сохранять леса.

Огонь на фоне сухой погоды уничтожил леса и сельскохозяйственные посевы на площади около 1 млн га. В тушении пожаров задействованы более 2 тыс. пожарных. Распространение огня вызвало обеспокоенность международной общественности. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выступил с обращением к нации в связи с лесными пожарами. Он сообщил, что направляет войска в заповедники, на земли коренных народов и приграничные районы, охваченные огнем.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».