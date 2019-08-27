FT: российская компания через суд пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

Лизинговая «дочка» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» через суд пытается расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing на 35 самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщает Financial Times (FT). Это — первый иск от заказчика в связи с проблемами с безопасностью.

В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с 737 MAX произошли вследствие «халатности Boeing», которая привела не только к «браку» в конструкции самолета, но и к «утаиванию важной информации» от авиарегулятора.

В поданном в окружной суд Чикаго иске «Авиакапитал-Сервис» заявляет, что Boeing «намеренно» не раскрыл информацию о летной годности MAX потенциальным заказчикам, чтобы поощрить их к сделке.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли 189 человек. 10 марта 2019 года упал Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами крушения стали 157 человек. После этого полеты этих лайнеров приостановили по всему миру.

Публикация квартальных отчетов показала, что от скандала с Boeing 737 MAX крупные убытки несет не только производитель, но и авиакомпании. American Airlines сообщила, что простой самолетов обойдется ей в $350 млн, Southwest Airlines — не менее $200 млн, а Norwegian Air — примерно в $60 млн. Сама Boeing уже заявила, что может потерять только от простоя около $1 млрд.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Билеты на Boeing 737 MAX опередили разрешение».