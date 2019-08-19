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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Билеты на Boeing 737 MAX опередили разрешение

Когда могут возобновить полеты лайнера

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Авиакомпании начали продавать билеты на рейсы Boeing 737 MAX, который ранее признали небезопасным. Полеты авиалайнера могут возобновить к концу года. По крайней мере, на это рассчитывают несколько крупных перевозчиков: у них в планах 32,6 тыс. рейсов Boeing 737 MAX в ноябре и декабре. Вернуться к использованию машин в частности намерена американская United Airlines.


Тем временем лайнер еще не получил официального разрешения на эксплуатацию. Прежний сертификат безопасности был отозван после двух крушений, к которым привели неполадки в программном обеспечении систем управления лайнером. Подробности — в справке “Ъ FM”:

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Банка. Вскоре после вылета судно упало в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, никто из них не выжил.

Другой самолет модели 737 MAXразбился в марте этого года в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines летел из города Аддис-Абеба в столицу Кении Найроби. На его борту были 157 человек, среди них представители 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли. Специалисты, которые занимаются расследованием, предварительно пришли к выводу, что самолет спикировал и врезался в землю: на бортовом компьютере сработала программа, которая корректировала действия пилотов в фоновом режиме. Та же проблема произошла на борту индонезийского Lion Air.

В компании Boeing подтвердили проблему в системе MCAS: она регулировала слишком острый угол подъема носа самолета. В середине мая в компании заявили, что полностью обновили программу.

О возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX до получения сертификата безопасности не может быть и речи, убежден главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Авиакомпании лишь надеются вернуть их к работе этой осенью, добавляет эксперт: «Компания Boeing обещает, что к осени завершит все доработки по самолету Boeing 737 МAX и предъявит новую модификацию самолета на тестирование Федеральной авиационной администрации США. Это главный лицензирующий орган Соединенных Штатов, более того, это один из двух мировых сертификационных центров, которые пользуются наивысочайшим авторитетом и доверием. Компания Boeing обещает к осени доработать и надеется, что после нескольких тестовых полетов администрация восстановит сертификат типа данной модификации воздушного судна. Все это Boeing предъявляет и озвучивает своим контрагентам, авиакомпаниям, и те в свою очередь, надеются, что все пройдет без сбоев и в срок, поэтому уже на ноябрь планируют возобновление полетов 737 МAX. Но не факт, что это произойдет. Все будет зависеть исключительно от FAA и от того, готова ли она будет принять и подписаться под заключением о безопасности этих самолетов».

Крушение двух лайнеров из-за неполадок автоматических систем управления Boeing 737 MAX уже нанесли производителю репутационный и финансовый ущерб, отметил российский корреспондент издания Flight International Владимир Карнозов. В этой ситуации могут вырасти продажи не только Airbus, но и менее крупных производителей из Китая и России. «Все-таки окно возможностей для других производителей сейчас открывается шире, я имею в виду, кроме Airbus и Boeing, китайскую фирму COMAC с проектом С919 той же размерности и, соответственно, российский МС-21. У этих программ есть свои сложности, но в связи С провалами, которые были у ведущей тройки — Bombardier, Boeing и Airbus — конечно, авиакомпании смотрят теперь более широко. Это не разрушит дуополию в ближайшее время, но в случае с 737 мы можем говорить о том, что она пошатнулась».

За семь месяцев этого года корпорация Boeing, согласно отчету, поставила заказчикам почти на 40% меньше самолетов, чем за тот же период прошлого года.

Анна Никитина, Петр Пархоменко


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