Задолженность Грузии перед Россией за аэронавигацию достигла $1 млн

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила директор департамента Минтранса Светлана Петрова.

Ранее сообщалось, что задолженность без учета накопившихся пени составляет $792,5 тыс. и 592,3 тыс. руб.

Госпожа Петрова напомнила, что 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и Министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию. Грузинская сторона согласилась с наличием просроченной задолженности перед «Госкорпорацией по ОрВД» и представила график ее погашения. С 2008 года платежи по графику не осуществляются.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С этого же момента запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Причиной этому стал конфликт между странами, который произошел 20 июня. В Тбилиси прошла массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Сейчас власти Грузии запустили масштабную кампанию по поддержке предпринимателей, пострадавших от отмены прямого авиасообщения с Россией. Правительство разработало для них программу софинансирования, чтобы помочь расплатиться по банковским кредитам, завершить начатое строительство семейных гостиниц и поддержать уже существующий бизнес.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Грузии объявлена туристическая тревога».