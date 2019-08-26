В Грузии объявлена туристическая тревога

Власти Грузии запустили масштабную кампанию по поддержке предпринимателей, пострадавших от отмены прямого авиасообщения с Россией. Правительство разработало для них программу софинансирования, чтобы помочь расплатиться по банковским кредитам, завершить начатое строительство семейных гостиниц и поддержать уже существующий бизнес. Этот механизм будет запущен 1 сентября. Кроме того, в Тбилиси намерены заменить российских туристов европейцами. Для этого власти страны заключили договор с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair о прямых полетах из западных стран и разместили рекламу грузинских курортов на самых влиятельных англоязычных медиаплатформах.

Грузинские власти обнародовали меры по спасению туристического бизнеса, оказавшегося в крайне сложной ситуации после запрета прямого авиасообщения с Россией. Ранее на эту тему высказывался премьер страны Мамука Бахтадзе, а в субботу дополнительные подробности раскрыла министр экономики Натия Турнава.

Правительство было вынуждено активизироваться после того, как владельцы семейных гостиниц в аджарском курортном городе Кобулети устроили 16 августа акцию протеста, заявив о «неспособности властей решить проблему сокращения числа туристов в курортный сезон». Отельеры и рестораторы жаловались на значительный ущерб из-за аннулирования большинства заказов гражданами РФ после запрета на прямые полеты из российских городов. Предприниматели говорили журналистам, что многие из них взяли кредиты в расчете на дальнейший рост турпотока из России, но сейчас им нечем платить, а имущество, заложенное в банк в качестве гарантии кредита, может быть конфисковано в счет погашения кредитов.

Грузинские власти не могли не откликнуться на протест, тем более что его эпицентром стала Автономная республика Аджария, где Тбилиси до сих пор удавалось поддерживать стабильность в первую очередь благодаря значительным инвестициям и бурному росту туристического сектора. Но прежде чем рассказать о правительственной программе по компенсации ущерба предпринимателям, премьер-министр Бахтадзе прошелся по соратникам экс-президента Михаила Саакашвили, которые, по мнению властей, виновны в создавшейся ситуации, поскольку именно они 20 июня устроили в Тбилиси «антироссийские акции». «Некоторые политические силы теперь пытаются заработать очки на этой проблеме»,— заметил Мамука Бахтадзе. Он уточнил, что именно в результате действий «безответственных сил» грузинские предприниматели «недосчитались десятков миллионов долларов».

После этого председатель правительства перечислил меры, уже подготовленные кабинетом министров для помощи бизнесменам. Во-первых, власти разработали программу «софинансирования банковских кредитов», чтобы предпринимателям легче было их выплачивать. Кроме того, министерство финансов будет выдавать государственные гарантии банкам, которые согласятся финансировать завершение строительства семейных отелей и хостелов, начатого весной в расчете на приток туристов из РФ. В свою очередь, владельцы семейных гостиниц уже в сентябре получат государственные гранты для поддержания на плаву своего бизнеса. «Эти инструменты помощи туристическому сектору мы разработали совместно с ЕС»,— подчеркнул премьер Бахтадзе.

О других мерах журналистам рассказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. По ее словам, правительство активизировало работы по привлечению туристов из балтийских государств, а также Саудовской Аравии и заключило договоры с наиболее влиятельными медиаплатформами — CNN и Bloomberg — с целью популяризации грузинских курортов, в первую очередь курортов той же Аджарии.

Что касается европейского направления, тут грузинские власти на днях добились важного прорыва: после десятилетних переговоров наконец заключен договор с ирландской авиакомпанией Ryanair. Лоукостер уже продает билеты на ноябрьские рейсы Милан—Тбилиси стоимостью €30–40, а с будущего года по схожим ценам в Грузию можно будет попасть и из других европейских стран.

По уточненным данным Национальной администрации туризма Грузии, за первые шесть месяцев этого года доход от туризма составил $1,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода прошлого года, но если бы не июньские события и сокращение турпотока из РФ, до конца 2019 года цифра могла бы удвоиться. Таким образом, после запрета на прямые рейсы из российских городов Грузия в целом может недосчитаться около $500 млн.

Георгий Двали, Тбилиси