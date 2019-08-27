Джон Болтон посетит Белоруссию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит на этой неделе Белоруссию, сообщает Foreign Policy со ссылкой на американские официальные лица. Конкретная дата не называется.

Поездка состоится на фоне попыток Дональда Трампа улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также стремления Москвы усилить кооперацию с Минском, отмечает издание.

«Болтон понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и она может включать в себя какие-то планы в отношении Белоруссии»,— считает бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Ранее господин Трамп продлил санкции в отношении некоторых белорусских чиновников еще на год. Список фамилий подпавших под санкции чиновников не разглашается.

В 2008 году США ввели санкции против компании «Белнефтехим» в ответ на отказ Минска освободить белорусских политзаключенных. Кризис в отношениях двух стран привел к сокращению численности дипломатических корпусов в Вашингтоне и Минске. В марте Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

О пересмотре отношений двух стран — в материале “Ъ” «Минск пригрозил Москве американским послом».