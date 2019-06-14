США продлили санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении некоторых белорусских чиновников еще на год, сообщается в письме Конгрессу, опубликованном на сайте Белого Дома. Список фамилий подпавших под санкции чиновников не приводится.

Согласно документу, санкции продлены в отношении отдельных членов правительства Белоруссии, замешанных в коррупции, а также тех, чьи действия и политика направлены на «подрыв демократических процессов» в стране, ведут к политическим репрессиям и нарушают права человека. Санкции против них были введены в июне 2006 года и с тех пор неоднократно продлевались.

В 2008 году США ввели санкции против компании «Белнефтехим» в ответ на отказ Минска освободить белорусских политзаключенных. Кризис в отношениях двух стран привел к сокращению численности дипломатических корпусов в Вашингтоне и Минске. В январе 2019 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что «созрели условия для пересмотра» решения о сокращении взаимного дипломатического присутствия. В марте Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

Подробнее о пересмотре отношений двух стран — в материале “Ъ” «Минск пригрозил Москве американским послом».