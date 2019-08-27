8,96 процента составило в июле 2019 года значение сезонно скорректированного индекса ценовых ожиданий компаний на ближайший квартал, свидетельствуют оценки ЦБ. За месяц показатель снизился на 0,15 процентного пункта. Между тем в отраслевом разрезе ценовые ожидания в июле росли в добыче полезных ископаемых (вероятнее всего, в преддверии отопительного сезона); в сельском хозяйстве (вероятнее всего, благодаря активности ВТБ на зерновом рынке, см. “Ъ” от 23 августа); в строительстве и на транспорте. Общее же снижение ценовых ожиданий произошло благодаря обработке и торговле, что объясняется ухудшением внутреннего спроса и позволяет предполагать снижение экономической активности.