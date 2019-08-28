Голосование рублем

Российские покупатели уже привыкли, что в преддверии выборов в тот или иной орган власти в магазинах крупных продуктовых сетей появляется реклама, призывающая принять участие в голосовании. Как правило, такие объявления размещаются отдельно от любой информации о работе магазина, что, вероятно, должно показать дистанцию между политикой и торговлей. Но некоторые сети решили опробовать новый формат.

На этой неделе пользователи Twitter обратили внимание, что в московской сети супермаркетов «Магнолия» появилась реклама с заголовком «Выбор есть!» и брендом компании, на которой также сообщается о проведении выборов в Мосгордуму 8 сентября. Модель на рекламе задумалась, держа в руках пончик в шоколадной глазури и зеленое яблоко. «Магнолия», сказано в профиле компании на портале Headhunter, существует уже 25 лет и сегодня управляет около 200 магазинами в Москве и Подмосковье, а также собственной фабрикой-кухней. В этом году сеть по примеру крупнейших игроков начала обновлять магазины, которые, откровенно говоря, давно в этом нуждались. В «Магнолии» изменился дизайн, раскладка продуктов и появилась зона кафе со столами и стульями, почти как в «Азбуке вкуса».

Использование информации о проведении выборов, которую и так приходится размещать многим сетям для раскрутки своего бренда, могло бы показаться удачным ходом. В конце концов реклама лишней не бывает, а «Магнолия» таким образом еще и демонстрирует обновленный логотип. Вопросы возникают, если вспомнить, с какой кампанией решила ассоциировать себя сеть. Практически всем кандидатам от оппозиции на выборах в Мосгордуму в этом году было отказано в регистрации. После чего 27 июля и 3 августа в Москве прошли массовые несанкционированные митинги, на которых, по данным «ОВД-Инфо», задержали свыше 2 тыс. участников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, арестовано более десяти человек. А 10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошла акция «Вернем себе право на выборы», участие в которой, по подсчетам «Белого счетчика», приняли более 50 тыс. человек. После акции свыше 200 человек были задержаны. Стороны обвиняли друг друга в неоправданном применении силы.

Есть вероятность, что среди задержанных были и покупатели «Магнолии», в том числе из аудитории, которую сеть надеялась привлечь обновлением магазинов. Но на фоне скандалов вокруг выборов в Мосгордуму идея связать свой бренд с ними выглядит, мягко говоря, сомнительной. У многих москвичей эта избирательная кампания вызывает негативные эмоции. Так что ритейлерам стоит лучше ориентироваться в политической ситуации, иначе никакая зона кафе не поможет придать свежее дыхание бизнесу.