Заявки на протестные акции 31 августа отклонены

В четверг мэрия Москвы отказалась разрешить три акции протеста оппозиции 31 августа, не предложив заявителям альтернативных площадок. Заявки подавали несколько групп, включая Либертарианскую партию России (ЛПР). По словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Елены Русаковой, в мэрии заявили об отсутствии «площадки для размещения участников, возможных помехах движению транспорта и гипотетических нарушениях прав граждан». Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь в своем Facebook разместила ответы мэрии на заявки активистов ЛПР и руководителя психологической службы организации «Русь сидящая» Ивана Брушлинского — их заявки также были отклонены.

Как ранее сообщал “Ъ”, заявки о проведении митингов и шествий в центре города подавались также на предстоящие выходные, 24 и 25 августа. Четыре заявки на 24 августа в мэрии отклонили, предложив организаторам перенести мероприятия в Марьино, в частности, из-за того, что на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт в честь Дня флага. Кроме этого в субботу в центре пройдут лишь несколько одиночных пикетов. 25 августа ЛПР получила согласование на митинг на проспекте Сахарова, но отказалась его проводить, поскольку городские власти отказали в согласовании шествия по бульварам.