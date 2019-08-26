Предприниматели рискуют остаться без сельхозземель

Неиспользуемые бизнесменами земли будут принудительно выкупаться. Минсельхоз намерен упростить изъятие территорий, которые предназначены для ведения сельского хозяйства. Если участок не освоен в течение трех лет, он будет выставлен на публичные торги. Подробности — у Николая Долгополова и Александры Козловой.

Нанесение вреда окружающей среде, снижение уровня плодородия почвы и нецелевое использование земли — именно эти нарушения требований законодательства могут привести к изъятию участка и в конечном счете к его продаже. В Минсельхозе рассказали “Ъ FM”, что законопроект касается только тех территорий, которые регулируются федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Правила для дачников не изменятся. Такое внимание именно к этому типу участков логично — государство здесь имеет экономический интерес, говорит управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов: «Земли сельскохозяйственного назначения — это ценная категория, которая подлежит особой охране, эти территории, по идее, должны обеспечивать продуктовую безопасность государства в случае войны. Именно поэтому они не подлежат передаче в собственность иностранным гражданам, там возможна только долгосрочная аренда, и есть дополнительные требования с точки зрения их оборота. Государство заинтересовано в том, чтобы эти земли постоянно обрабатывались. И эта специфика в итоге приводит к тому, что власти ужесточают ответственность за их необработку вплоть до изъятия».

Если следствие докажет, что собственник не заинтересован в эффективном использовании земель, то участок выставят на публичные торги. Вырученные средства передадут бывшему владельцу территории за вычетом расходов на судебное разбирательство и торги. Однако сможет ли следствие объективно доказать наличие нарушений? Некоторые предприниматели, например, засеивают поля травой, и неясно, как доказать, что это не сорняки, отметил гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «На сегодняшний момент, если у вас в собственности есть неиспользуемая земля сельскохозяйственного назначения, вы уже обязаны платить повышенный налог. Предприятия к этому подготовились, и, как правило, выращивают там хотя бы траву, продают или сдают в аренду близлежащим аграрным предприятиям. Люди, которые вообще никак не занимаются землей, вероятнее всего, приобрели эти территории в результате приватизации. То есть огромное количество предприятий в России во время земельного бума отыскало в архивах постановления, старые свидетельства и оформило почти всю землю, которая была в так называемом неоформленном фонде. В начале 2000-х все эти территории встали на кадастровый учет и нашли своих правообладателей».

Часто земля простаивает не потому, что она не нужна собственнику. Просто на реализацию проекта требуется больше времени, рассказал “Ъ FM” президент группы компаний «Русский огород» Владислав Корочкин: «Получить разрешительные документы и начать строительство какого-либо объекта во многих случаях бывает крайне тяжело. Иногда на это уходит два-три года. Соответственно, если в это время земля не использовалась, но находилась внутри поселения, безусловно, ее отбирать нельзя. Одно время хотели изменить порядок предназначения земель и отменить саму категорию территорий. Мне кажется, что это было более логичным».

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В Минсельхозе подчеркнули, что собственнику сельскохозяйственных земель будет предоставлено время, чтобы начать использовать участок по назначению. Эксперты рассчитывают на то, что многие дела просто не будут доходить до суда.

По расчетам Минсельхоза, благодаря изменениям площадь сельскохозяйственных земель вырастет почти на 5 млн га к 2024 году.