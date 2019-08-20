Изъятия устали от ожидания

Минсельхоз подготовил поправки к закону о сельхозземлях, они предполагают возможность признания земли неиспользуемой три года и изъятия ее уже по факту выявления брошенных участков — сейчас для изъятия Россельхознадзор вынужден фиксировать нарушения в течение этого срока. Ужесточение, вероятно, вызвано тем, что альтернативные предложения Минсельхоза создать фонд по управлению сельхозземлями или повысить ставку земельного налога для нарушителей не получили поддержки Минфина и Минэкономики, при этом в мае Дмитрий Медведев раскритиковал аграрных чиновников за затягивание решения проблемы.

Минсельхоз опубликовал для общественного обсуждения поправки к закону о сельхозземлях. В проект не вошли прежние идеи ведомства о повышении для нарушителей земельного налога в 33 раза и о создании НКО, которая занималась бы выкупом таких земель в госсобственность — как ранее дал понять глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, против выступили Минфин и Минэкономики, для которых это означало бы нарушение моратория на рост налогового бремени и дополнительную нагрузку на бюджет. Отметим, что де-факто в РФ нет и полного учета сельхозземель — ранее Минэкономики оценивало расходы на определение границ таких участков в 3,9 млрд руб., при этом значительная их часть уже находится в госсобственности и вызывает расходы на управление и обработку.

Вместо фискальных мер и создания госфонда Минсельхоз теперь предлагает вновь сократить сроки изъятия неиспользуемых угодий — за счет упразднения необходимости выжидать три года после обнаружения нарушений. Как пояснили “Ъ” в Минсельхозе, изымать предлагается «участки, не используемые в течение трех лет до момента выявления нарушения» — при этом признаки неиспользования определит правительство, а фиксировать их будет Россельхознадзор (как он будет ретроспективно определять срок простаивания участка, из поправок неясно). В самом Минсельхозе на запрос “Ъ” сообщили лишь, что «требование законодательства о трехлетнем сроке неиспользования участка будет сохранено» — однако при смене собственника новый владелец по проекту Минсельхоза получит на освоение брошенного участка лишь год. Отметим, впрочем, что сам Россельхознадзор может скоро вообще утратить полномочия по контролю использования сельхозземель в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности — курирующий ее глава аппарата правительства Константин Чуйченко считает, что весь земельный учет должно вести одно ведомство — Росреестр (см. “Ъ” от 19 июня).

Возвращения земель в сельхозоборот от аграрного ведомства требует Белый дом — Дмитрий Медведев дал поручение об этом Минсельхозу, Минфину, Минэкономики и ЦБ еще в 2017 году, 14 мая его неисполнение стало объектом критики главой правительства курирующего АПК вице-премьера Алексея Гордеева и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева (см. “Ъ” от 15 мая). Сама же дискуссия о нецелевом использовании угодий идет с 2012 года, при этом в Белом доме их изъятие называли крайней мерой — большая их часть уже государственная, а в отношении остальной действует право частной собственности. В Минсельхозе утверждают, что этот подход сохранится: «Будут сохранены условия изъятия только в случае неустранения выявленных нарушений после назначения административного наказания, а также судебный порядок с выплатой бывшему собственнику земельного участка средств, вырученных от продажи изъятого земельного участка»,— заявили “Ъ” в ведомстве.

Отметим, что Минсельхоз предусмотрел в своем проекте и инструмент для избавления государства от изъятого: поправки меняют правила приобретения земельных участков, которые не удалось продать на торгах. Право на покупку таких земель со скидкой в 20% помимо муниципалитетов могут получить сельхозорганизации и фермерские хозяйства, использующие соседние участки, при этом норматив изъятия расходов на мелиорацию из цены продажи таких участков может вырасти до 85% первоначальной цены (сейчас — до 20%).

Диана Галиева, Олег Сапожков