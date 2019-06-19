Минприроды разглядело за деревьями поле

Минприроды разработало документ, регулирующий использование лесов на землях сельхозназначения. Подготовить его поручал Владимир Путин еще в 2013 году. Ранее определить правовой статус таких лесов, площадь которых составляет около 10% всех лесов в стране, неоднократно призывали экологи. Документ позволяет собственникам эксплуатировать леса только до решения о возврате земли в сельхозоборот либо переводе в лесной фонд. Экологи сочли документ «саботажем» президентского поручения, поскольку он не позволяет выращивать лес для собственных нужд и реализации в коммерческих целях, а лишь налагает на собственников дополнительные обязательства.

Минприроды опубликовало проект правительственного постановления об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов на землях сельхозназначения. Документ допускает использование таких лесов только до решения региональных чиновников о возвращении этих территорий в сельскохозяйственный оборот, либо о переводе в земли лесного фонда. После вовлечения в сельхозоборот на территории не сохранится лес, а в случае перевода в лесной фонд она отойдет в федеральную собственность. До этого эксплуатировать леса на сельхозземлях можно только для заготовки и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, а также для ведения сельского хозяйства и выращивания плодовых растений.

Документ устанавливает для собственника сельхозземли, на которой растет лес, дополнительные обязанности по его охране и защите от вредителей и пожаров. Так, для предупреждения возгораний собственник должен будет провести санитарно-оздоровительные мероприятия либо обустроить противопожарные минерализованные полосы. Выжигать в таких лесах хворост и сухую траву запрещается.

Принять документ о статусе лесов на землях сельхозназначения Владимир Путин поручал еще в 2013 году. Установить их статус неоднократно призывали и экологи. По их оценкам, общая площадь таких лесов составляет около 100 млн га, или около 10% всех лесов России. Сейчас ясного правового статуса у этих лесов нет, возможность на законных основаниях вести в них продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей, болезней и лесонарушений законодательством не предусматривается. При этом собственники земельных участков за сам факт существования на их землях таких лесов могут быть подвергнуты крупным штрафам до 700 тыс. руб. и принудительному изъятию участка.

Ранее проблему с пожарами на таких землях признавал глава Рослесхоза Иван Валентик. «Для того чтобы органы Россельхознадзора не могли определить целевое назначение участков для решения вопросов изъятия в судебном порядке, люди просто подожгли поля и создали критическую ситуацию для населения. А подтвердить целевое использование участка и принять решение об изъятии после того, как состоялся пожар, уже невозможно»,— рассказал господин Валентик на специальном заседании президентского Совета по правам человека в начале 2019 года.

Координатор лесной программы «WWF России» Константин Кобяков назвал разработанный Минприроды документ «саботажем» поручения президента, поскольку он позволяет существовать лесу «только временно». Также эксперт не видит смысла в переводе таких земель в лесной фонд: «Даже для лесного фонда недостаточно средств и сил, чтобы заниматься там воспроизводством лесов, а если добавить еще и эти земли, то будет еще хуже».

Руководитель лесного отдела «Гринписа России» Алексей Ярошенко отмечает, что постановление не позволяет выращивать леса на сельхозземлях для заготовки древесины. «Есть земля неудобная для ведения сельского хозяйства, зарастающая лесом,— объясняет он.— Лес требует меньше сил — собственник мог бы вести минимальный уход, а потом пользоваться участком для заготовки дров, стройматериалов или в коммерческих целях». Вместо этого постановление налагает на собственников дополнительные обязанности по санитарной и пожарной безопасности, говорит эксперт: по его мнению, таким образом документ не только «убьет» мотивацию к сохранению леса на сельхозземлях, но и будет стимулировать фермеров от него избавляться.

Анна Васильева