Начальник ОВД по Анапе отстранен от занимаемой должности

Начальника отдела МВД России по городу Анапе Андрея Раппа отстранили от выполнения обязанностей из-за инцидента с возможным изнасилованием полицейскими 17-летней волейболистки в поселке Витязево. По данным источника “Ъ-Кубань”, в правоохранительных органах курорта, в город исполняющим обязанности местной полиции сегодня, 26 августа, направили человека из краевого главка.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в отношении непосредственных руководителей замешанных в инциденте полицейских сейчас решается вопрос об их увольнении из органов. Самих подозреваемых в преступных действиях правоохранителей уже уволили по отрицательным мотивам. В отношении них СУ СКР по краю возбудил уголовное дело за понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел в ночь на 26 августа. По информации одного из местных пабликов, которую подтвердил источник в правоохранительных органах Анапы, трое полицейских застали 17-летнюю девушку при занятии любовью с молодым человеком на одном из пляжей Витязево. Парня якобы отпустили, а девушке, которая приехала на сборы в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», стали угрожать приданием увиденного огласке, а также проблемами с отделом ПДН. В итоге, по версии источника, двое правоохранителей надругались над несовершеннолетней, а третий не участвовал в изнасиловании. Когда девушка вернулась в «Волейград», она предположительно рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию.

По информации “Ъ-Кубань”, двое из участвовавших в «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера» являются командировочными.

Василий Хитрых