Краевая полиция проводит проверку в связи с изнасилованием правоохранителями девушки в Анапе

Начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев поручил провести служебную проверку в связи с возможным изнасилованием полицейскими 17-летней волейболистки в поселке Виятезево близ Анапы. Как сообщили “Ъ-Кубань” в краевом главка, правоохранители, замешанные в инциденте, немедленно были уволены из органов в связи с поступком, порочащим честь и достоинство сотрудников полиции.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел в ночь на 26 августа. По информации одного из местных пабликов, которую подтвердил источник в правоохранительных органах Анапы, трое полицейских застали 17-летнюю девушку при занятии любовью с молодым человеком на одном из пляжей Витязево. Парня якобы отпустили, а девушке, которая приехала на сборы в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», стали угрожать приданием увиденного огласке, а также проблемами с отделом ПДН. В итоге, по версии источника, двое правоохранителей надругались над несовершеннолетней, а третий не участвовал в изнасиловании. Когда девушка вернулась в «Волейград», она предположительно рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию.

Сообщается, что санкции главы краевой полиции якобы затронули и начальников участвовавших в изнасиловании полицейских.

Василий Хитрых