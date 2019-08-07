Прогулка на митинге оставила ребенка в опасности

В скандале вокруг семейной пары, которая принесла на несогласованный митинг годовалого ребенка, появились новые подробности. Накануне Дмитрий и Ольга Проказовы оказались в центре внимания большинства СМИ: сначала столичная прокуратура потребовала лишить их родительских прав, затем уголовное дело завел Следственный комитет. Пока правозащитники и юристы критиковали действия ведомств, у супругов успели провести обыск и допросить их. “Ъ FM” связался с адвокатом Проказовых. Подробности дела — у Ивана Якунина и Сергея Гусева.

О семействе Проказовых стало известно еще неделю назад. Посольство России в Канаде — непонятно, почему именно оно — разместило в Twitter ролик об одном из участников несогласованной акции в центре Москвы — Сергее Фомине. Он вел толпу за собой, говорил, какие лозунги кричать. Потом на кадрах видно, как Дмитрий Проказов передает ему ребенка. Текст поверх ролика гласит, что провокатор использовал младенца в качестве живого щита, чтобы выйти из оцепления.

Но на видео этого нет. И сам отец рассказал радио «Свобода», что все было иначе: «Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного. Сергей — мой друг, он практически мой родственник, двоюродный брат моей жены. Там не было ни оцеплений, ни полицейских. Мы все вместе спокойно пошли домой, к метро».

Дмитрий Дризе — о лишении родительских прав супругов Проказовых Читать далее

Тем не менее, ночью в доме Проказовых прошли обыски, а Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вечером во вторник родителей вызвали на допрос.

Адвокат пары Максим Пашков рассказал “Ъ FM”, как он прошел: «Вызвали на допрос в качестве свидетелей. Им задавались вопросы касательно подробностей их частной жизни. На них были даны все ответы. Никто им никаких претензий уголовно-правового характера не предъявляет. Я полагаю, что в деле разберутся и примут законно обоснованное решение, которое, на мой взгляд, здесь только одно — его прекращение».

Но это не единственная проблема. Чету Проказовых по заявлению прокуратуры могут лишить родительских прав. В ведомстве указывают, что мальчика передали третьему лицу, злоупотребили своими правами в ущерб интересам сына. Неизвестно, что будет с этой претензией с учетом новых обстоятельств, но уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила “Ъ FM”, что малолетним на митинге не место. Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов с ней согласен:

«Безответственно и безнравственно таскать детей, особенно младенцев, на какие-то митинги и акции.

Это не праздник и не какая-то штатная ситуация. И иногда делаются провокации там специально. Лишать или не лишать — это пусть решает суд. Но таскать детей на такие мероприятия... Лучше оставьте с бабушкой. Если же вы хотите, мама пусть выйдет, папа пусть выйдет, если это семейное решение».

Важный нюанс: сам Сергей Фомин, который в итоге нес ребенка, в Facebook написал, что в конце шествия друзья начали беспокоиться за него и надели на него кенгурятник. Он действительно не просто участник шествия, а сборщик подписей в штабе незарегистрированного кандидата Любови Соболь. И сейчас находится в федеральном розыске по делу о массовых беспорядках. Но для суда над родителями мальчика это не должно иметь никакого значения, говорит юрист коллегии «Адвокатское партнерство» Анна Лукирская. Она не видит оснований для лишения родительских прав:

«Лишение родительских прав — это неисполнение родительских обязательств, носящее систематический характер.

Даже в случае обнаружения у ребенка побоев однократно, первое, о чем говорит отдел социальной защиты, не о том, чтобы отнять этого ребенка у родителей, а о том, чтобы помочь этим родителям справиться с какими-то временными трудностями для того, чтобы установить здоровый, нормальный климат в семье, чтобы не разрушать семью».

Родители мальчика утверждают, что оказались в центре Москвы не для митинга, просто гуляли и встретили там Фомина. Никаких полицейских или других признаков опасности не видели. С другой стороны, юристы указывают, что законодательство прописано нечетко. И учитывая, что иск о лишении Проказовых родительских прав подали не органы опеки, как это обычно делается, а московская прокуратура, возможен любой исход.