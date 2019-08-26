«Победа» долетела до IPO

«Аэрофлот» выставит акции дочерней компании «Победа» на биржу. Об этом рассказал «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Глава авиакомпании заявил, что обсуждается IPO 25% капитала лоукостера. По словам Савельева, сейчас у «Победы» 30 самолетов, стоимость компании оценивается почти в $1 млрд. Совсем недавно «Победа» стоила порядка $600 млн.

Сейчас удачный момент для IPO «Победы», так как компания находится на подъеме, уверен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Авиакомпания “Победа” остается в зоне рентабельности, показывает хорошие результаты, получает прибыль. Перспективы развития лоукост-сегмента говорят о том, что он может вырасти и вдвое, и втрое, и более.

Сейчас самый подходящий момент получения финансовых ресурсов, возвращения части вложенных средств через продажу этого пакета.

“Победа” — не единственная компания, владельцы акций которой пытаются реализовать часть своей доли на свободном рынке. Так, “Аэрофлот” тоже является не полностью государственным — большой пакет торгуется на бирже. В будущем эта компания полностью может быть продана на рынке. Пока, видимо, конъюнктура, чтобы реализовать пакет, не сложилась должным образом».

Это предложение уникально для биржи — акции лоукостеров еще не выставлялись, а значит, у них есть много потенциальных инвесторов, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «С точки зрения той выгоды, которую “Аэрофлот” может получить, продав компанию, это привлекательный коммерческий проект. Другое дело, что сейчас надо нащупать цену, которая есть на рынке. Я думаю, что реализация и части пакета “Победы”, и в перспективе всей компании, если такое решение будет однажды принято, — это правильный шаг. Хотелось бы, чтобы это был частный инвестор, а не государственные институты».

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Также гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что полностью «Победа» приватизирована не будет. Ранее такие предложения прозвучали от Федеральной антимонопольной службы. По словам Савельева, терять контроль над лоукостером для «Аэрофлота» контрпродуктивно: компания не сможет, как планирует, перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году.