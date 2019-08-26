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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

«Победе» готовят частичную приватизацию

«Аэрофлот» допускает IPO лоукостера

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«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала дочерней авиакомпании «Победа». Окончательное решение не принято, в «Аэрофлоте» сейчас оценивают компанию в $0,8–1 млрд. Провести полную приватизацию «Победы» предлагала Федеральная антимонопольная служба, но «Аэрофлот» не намерен терять контроль над лоукостером, который необходим группе для выполнения цели по удвоению объема перевозок к 2023 году.


«Аэрофлот» рассматривает возможность IPO части капитала авиакомпании «Победа». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, совет директоров «Аэрофлота» в начале года рассматривал возможность размещения до 25% долей лоукостера.

В августе стало известно о предложении главы ФАС Игоря Артемьева федеральному правительству приватизировать «Победу» для увеличения конкуренции на рынке.

Позже министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что вопрос полной продажи авиакомпании сегодня не рассматривается.

Виталий Савельев в интервью отметил, что сохранение контроля над «Победой» является обязательным условием для реализации стратегии «Аэрофлота» по увеличению перевозок пассажиров до 10 млн человек к 2023 году.

«Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно. У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году. И с лоукостером "Победа" нам это возможно, без него — нереалистично»,— сказал он.

В 2018 году «Аэрофлот» перевез 35,8 млн человек, с учетом «России», «Победы» и «Авроры», входящих в группу «Аэрофлот», перевезено 55,7 млн человек. «Победа» демонстрирует лучшую динамику среди компаний группы: за первое полугодие, по данным Росавиации, она нарастила пассажиропоток на 44,7%, до 4,6 млн человек.

Глава «Аэрофлота» отметил, что за последние годы стоимость «Победы» выросла почти вдвое. «Совсем недавно "Победа" стоила около $600 млн, мы об этом говорили. Сегодня у нее 30 машин, и оценка, которую нам дают аналитики,— от $800 млн до $1 млрд»,— говорит господин Савельев. «Аэрофлот» прорабатывает возможность продажи с несколькими российскими банками. Их названия и сроки продажи в авиакомпании не раскрывают.

Источники “Ъ” в отрасли считают, что в случае продажи 25% «Победы» на рынке желающих приобрести этот пакет будет немного.

Доля не дает возможности контролировать ключевые решения по развитию бизнеса перевозчика. «Государство в любой момент может принять решение по введению в парк авиакомпании, к примеру, МС-21. Что почти сразу скажется на ее финансовых показателях»,— говорит собеседник “Ъ”. Целью продажи может быть улучшение финансовых результатов группы «Аэрофлот», полагают собеседники “Ъ”.

Герман Костринский


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