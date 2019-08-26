Суд обязал мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для марша 31 августа

Тверской суд Москвы 26 августа частично удовлетворил иск Либертарианской партии России (ЛПР) к столичной мэрии, признав отказ правительства в проведении марша в центре города 31 августа незаконным. Об этом сообщили представители ЛПР в соцсетях партии, уточнив, что «суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку».

«Митинг нам все же не согласовали, однако у нас получилось частично выиграть суд, который признал решение мэрии в отказе проведения заявленной на 31 августа акции незаконным,— рассказала “Ъ” пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко.— В настоящий момент мы готовим апелляцию, чтобы марш все же разрешили».

Напомним, о желании провести шествие «в поддержку честных выборов и против преследования москвичей» представители ЛПР сообщили на прошлой неделе. Члены партии подали заявку на шествие «всего на 10 тыс. человек от Страстного до Сретенского бульвара» 20 августа, но 22 августа получили отказ. Несанкционирование акции, по словам заместителя секретаря московского руководящего комитета ЛПР Игоря Ефремова, было объяснено так: «В связи с тем что ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества участников».

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в разговоре с “Ъ” сообщил, что «в центре Москвы, конечно же, есть» место для проведения акций 31 августа и 3 сентября. «Мэрия Москвы должна предлагать организаторам альтернативу»,— подчеркнул господин Федотов.

Также отметим, что сегодня правительство Москвы отказало в проведении шествия 3 сентября в поддержку политзаключенных от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара в связи с тем, что «в этот день запланировано большое количество мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом».

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации оппозиционных кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций — несанкционированного митинга 27 июля — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Подробнее о готовящихся акциях протеста — в публикации “Ъ” «Чрезвычайное шествие».

Мария Старикова