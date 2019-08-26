Музей «Исаакиевский собор» пытается согласовать с РПЦ график богослужений

Вопрос о графике начала богослужений в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге до сих пор не решен. В настоящий момент в распоряжении государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» находятся два расписания — согласно первому, подписанному ранее руководством музея, с 1 сентября они будут проходить в соборе в 8:00 и 9:00 (в зависимости от дня недели) и в 16:00, а музей будет открываться для посетителей в 10:30. Вместе с тем на странице прихода Исаакиевского собора «ВКонтакте» указано совсем другое время — 10:00 (литургия) и 17:00 (вечернее богослужение).

По словам директора ГМП «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова, стороны сейчас пытаются прийти к компромиссу, «чтобы было удобно и посетителям, и прихожанам». «Это не сенсация, а рабочий вопрос», цитирует господина Мудрова «Интерфакс».

В пресс-службе музея “Ъ” сообщили, что вопрос находится в стадии активного обсуждения и, скорее всего, будет решен к середине недели. «Это все решаемо. Для музея это не повлечет никаких экономических трудностей. Сейчас на столе у директора два расписания. Первое было согласовано и нас полностью устраивает. Ко второму есть вопросы, но на работе музея это никак не скажется»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне стало известно, что приход Исаакия не согласовал изменение расписания богослужений с музеем, сделав это «по благословению» предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. В ГМП по этому поводу заявили, что время начала служб останется прежним.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург