Приход Исаакиевского собора поменял расписание богослужений без согласования с музеем

Приход Исаакиевского собора сообщил об изменении с 1 сентября расписания богослужений. В пресс-службе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» заявили «Интерфаксу», что эти изменения не согласованы, поэтому время начала служб останется прежним.

В сообщении прихода в социальной сети «ВКонтакте» указано, что с сентября литургия будет начинаться в 10:00, вечернее богослужение в 17:00. Изменения внесены «по благословению» предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, заявили в приходе.

В пресс-службе музея сказали, что согласованное с приходом расписание на сентябрь было подписано директором музея на прошлой неделе. «С 10:00 и с 17:00 ни одного богослужения там нет. Мы согласовываем все службы, которые проходят в соборе, чтобы не было накладок ни на какие работы»,— рассказал собеседник агентства. По его словам, утренние богослужения должны начинаться в 8:00 и 9:00 — в зависимости от дня недели, а вечерние — в 16:00. Для туристов музей будет открываться в 10:30.