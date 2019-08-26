Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

Непрекращающиеся лесные пожары в Амазонии и растущая критика в адрес президента Бразилии со стороны зарубежных лидеров вылились в резкое ухудшение отношений между Бразилиа и Парижем. Эмманюэль Макрон был одним из тех, кто больше всего критиковал Жаира Болсонару за недостаточные действия при тушении пожаров, призывая международное сообщество принять «конкретные меры». В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон. В воскресенье бразильский лидер отреагировал на пост в Facebook, где сравнивались фотографии жены Болсонару, 37-летней Мишель Болсонару, и Бриджит Макрон. «Теперь вы понимаете, почему Макрон устраивает травлю на Болсонару?» — написал один из пользователей соцсети. «Не унижайте мужика, лол»,— ответил президент Бразилии.

Чуть ранее министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб назвал «кретином» самого Эмманюэля Макрона. «Макрон просто не уровня этих дискуссий. Он просто кретин оппортунист, который ищет поддержки у сельскохозяйственного лобби Франции»,— написал министр в Twitter. А в пятницу оскорбительные высказывания в адрес президента Франции позволил себе сын бразильского президента, Эдуарду Болсонару. Он поделился в Twitter видео беспорядков с участием «желтых жилетов» и подписал его «Макрон — идиот».

В администрации господина Болсонару отказались комментировать высказывание президента страны, не уточнив, оставил ли этот комментарий в Facebook сам глава государства, или кто-то из его подчиненных.

Как президент Бразилии борется с лесными пожарами в Амазонии, читайте в материале “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».

Кирилл Сарханянц