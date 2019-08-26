В 2019 году продажи Maserati в России сократились на 44%, сообщает агентство «Автостат».

За январь-июль на российском рынке было продано 76 автомобилей бренда — за первые семь месяцев 2018 года продажи составляли 135 машин. Самой популярной моделью в России является кроссовер Maserati Levante — продано 65 машин. Еще 11 проданных машин пришлись на седан Maserati Ghibli.

Напомним, в 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4% — до 968,7 тыс. шт., сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).